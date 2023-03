Économie : pourquoi la chute de cette banque américaine inquiète-t-elle les marchés financiers ?

Les marchés financiers mondiaux étaient à la peine ce vendredi, en raison d’inquiétudes concernant le secteur bancaire, et plus particulièrement les difficultés d’une banque américaine.

Les difficultés de la Silicon Valley Bank font trembler tous les marchés financiers. La banque américaine proche du secteur de la tech et spécialisée dans le financement du capital-risque, a annoncé mercredi une hausse de capital de 2,25 milliards de dollars, et cherche à augmenter ses liquidités pour renforcer son bilan, fragilisé par des retraits de clients.

La maison mère de cette banque, SVB Financial Group, a vendu dans la précipitation un portefeuille de 21 milliards de dollars de titres financiers pour se renflouer, ce qui lui a valu une perte estimée à 1,8 milliard. En une journée, le groupe a perdu plus de 60% de sa valeur.

SVB a entraîné dans sa chute d'autres grandes banques américaines : l’indice KBW Bank a perdu environ 7%, ainsi que des importants groupes comme JP Morgan (-5,4%) ou Bank of America (-6,2%). Cet épisode a donc fragilisé l'ensemble du secteur bancaire, d’autant que la maison mère d’une autre banque, Silvergate Bank, très liée aux cryptomonnaies, a aussi annoncé mercredi que l'établissement allait être mis en liquidation.

«Alors que la chute de Silvergate Capital était principalement liée aux cryptoactifs et n'a pas suscité d'inquiétudes pour le reste du secteur bancaire, le plongeon de SVB a alimenté les craintes que le reste des banques puisse également connaître des problèmes similaires» a expliqué à l’AFP Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Les marchés financiers à la peine

Ce jeudi, les trois principaux indices de la bourse de New York, le Dow Jones, le Nasdaq et l'indice élargi S&P 500 ont ainsi respectivement baissé de 1,66%, 2,05% et 1,85%. En conséquence, les bourses du monde entier étaient également en chute.

La Bourse de Paris reculait fortement, de 1,91%, ce vendredi matin. Les actions des groupes bancaires français étaient également en chute : le titre de Société Générale a perdu 5,14% à 25,35 euros, BNP Paribas 4,33% à 59,93 euros et Crédit Agricole 3,35% à 10,92 euros.

Ailleurs dans le monde, la bourse de Londres a reculé de 1,62%, Francfort de 1,19% et Milan 1,43% à 13h30 heure de Paris, et les titres de différents groupes bancaires européens ont également chuté.