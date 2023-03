Pour une majorité d'Américains, être «woke» signifie être «informé, éduqué et conscient des injustices sociales»

56% des Américains questionnés dans un sondage Usa Today/Ipsos publié ce mercredi 8 mars ont affirmé que le terme «woke» signifiait être «réveillé, éduqué, et conscient des injustices sociales». L’étude a révélé des disparités dans cette interprétation selon l’âge des sondés et leur orientation politique.

Une dénomination qui fait débat, en France comme aux Etats-Unis. 56% des Américains questionnés dans un sondage USA Today/Ipsos publié ce mercredi 8 mars ont affirmé que le terme «woke» signifiait être «réveillé, éduqué et conscient des injustices sociales».

This includes 37% of Republicans who view the term favorably!https://t.co/EoyQvgWVoE pic.twitter.com/3O6gRQNB7Z

