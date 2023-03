États-Unis : un homme découvre un lynx dans le panier de son chien

Une famille résidant dans l'Etat d'Arizona (Etats-Unis) a eu récemment la surprise de découvrir un lynx se prélassant dans le lit de leur chien Squeakers, un Chihuahua croisé Teckel de 10 ans qui a survécu de peu à la rencontre avec le chat sauvage.

L'image a de quoi déconcerter. Nikola Zovko, qui vit près de Tucson en Arizona (Etats-Unis), est pourtant familier de la faune sauvage de l'Ouest américain.

L'Américain a déjà aperçu, près de sa propriété, des ratons-laveurs, des blaireaux, des pumas. Mais, le 6 mars dernier, il ne s'attendait sans doute pas à voir un lynx dans le lit de son chien.

L'homme a ainsi d'abord pensé que la créature recroquevillée dans le lit chauffé de son fidèle compagnon Squeakers était un de ses chats, avant de réaliser, qu'il s'agissait bel et bien d'un lynx, comme le rapporte notamment le journal britannique The Guardian.

Nikola Zovko a immédiatement contacté l'agence fédérale en charge de la protection et la préservation de la vie sauvage, qui lui a conseillé de se tenir à distance.

L'agence a d'ailleurs mis en avant cette histoire sur son compte Twitter mardi, pour rappeler aux locaux de ne pas manipuler les animaux sauvages piégés ou blessés, quand ils s'introduisent dans des habitations.

A bobcat lounges on a dog bed in San Manuel home Mon. The homeowner, who found it upon returning from work, suspects it entered through an unlocked doggie door. The bobcat escaped before an officer arrived. Don’t handle entrapped/hurt wildlife yourself. Call 623-236-7201 ASAP. pic.twitter.com/zcQFD4m08h

— AZ Game & Fish Dept (@azgfdTucson) March 7, 2023