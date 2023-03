Faillite de la SVB : le gouvernement américain veut éviter la contagion mais n'injectera pas d'argent public

Deux jours après la faillite bancaire de la SVB (Silicon Valley Bank), la secrétaire américaine au Trésor a d'ores et déjà écarté l’hypothèse d'un renflouement.

Une déclaration sans équivoque. Deux jours après la faillite survenue au sein de la SVB (Silicon Valley Bank), basée en Californie, la secrétaire américaine au Trésor a exclu une injection d'argent public.

«Durant la crise financière (de 2008), des investisseurs de grandes banques systémiques, dont les autorités estiment que la chute présenterait un risque pour l'ensemble du système financier, ont été secourus par le gouvernement américain et nous n'allons pas le refaire», a lancé Janet Yellen dans un entretien accordé à CBS ce dimanche.

«Nous voulons nous assurer que les problèmes qui touchent une banque ne créent pas de contagion à d'autres qui sont solides», a par ailleurs déclaré la ministre américaine des Finances.

Asked whether the government might bail out banks as it did during the 2008 crisis, @SecYellen says, “We’re not going to do that again.” But she adds, “We are concerned about depositors and are focused on trying to meet their needs.” pic.twitter.com/sg5WBFWfPj

— Face The Nation (@FaceTheNation) March 12, 2023