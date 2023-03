Faillite de la Silicon Valley Bank : le système bancaire des Etats-Unis est «solide», assure Joe Biden

Les Américains peuvent «avoir confiance en un système bancaire solide», a assuré le président américain Joe Biden ce lundi, trois jours après la faillite de la SVB (Silicon Valley Bank), menaçant d'une contagion sur le marché financier mondial.

Une déclaration rassurante ? Le président des États-Unis Joe Biden a réagi 13 mars lundi à la faillite bancaire de l’établissement SVB (Silicon Valley Banque) survenue il y a trois jours, invitant les Américains à «avoir confiance en un système bancaire solide».

Depuis la Maison Blanche, le président américain a pris la parole ce matin pour la première fois depuis l’effondrement de la 16e banque des États-Unis en termes d'actifs, qui a depuis été placée sous le contrôle de la FDIC, qui assure la régulation bancaire.

Small businesses across the country that had accounts at Silicon Valley Bank and Signature Bank can breathe easier knowing they will be able to pay their workers.





It won't cost taxpayers a dime.





This is paid for with the fees that banks pay into the Deposit Insurance Fund. pic.twitter.com/1rv949k3X5

— President Biden (@POTUS) March 13, 2023