Guerre en Ukraine : plus de 1.100 soldats russes tués à Bakhmout en une semaine, selon Volodymyr Zelensky

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré dimanche 12 mars que plus de 1.100 soldats russes avaient été tués en six jours à Bakhmout, à l’est de l’Ukraine, où les combats font rage.

Depuis plusieurs mois, les forces russes et ukrainiennes s’affrontent sans relâche pour le contrôle la ville de Bakhmout, à l’est de l’Ukraine, au prix de lourdes pertes humaines.

Dimanche soir, lors de son allocution quotidienne, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré qu’au moins 1.100 soldats russes avaient été tués en moins d’une semaine dans le secteur de Bakhmout. Il a également affirmé qu’environ 1.500 soldats ont été blessés et mis hors d’état de combattre sur la même période. Des chiffres qui n’ont pas été confirmés par Moscou.

Ce lundi, le commandant des troupes terrestres ukrainiennes, Oleksandr Syrsky, a affirmé que les combats pour Bakhmout étaient particulièrement «violents». «Des détachements d'assaut (du groupe paramilitaire russe) Wagner attaquent depuis plusieurs directions en tentant de percer la défense de nos troupes et d'avancer vers les quartiers centraux», a-t-il indiqué.

La bataille pour Bakhmout est la plus longue et la plus sanglante depuis le début de l’invasion russe en Ukraine, et engendre de lourdes pertes dans les deux camps. «La situation à Bakhmout est difficile, très difficile. L'ennemi se bat pour chaque mètre», a déclaré Evguéni Prigojine, patron de Wagner, qui a reconnu faire face à une féroce résistance.

Une bataille symbolique

Bakhmout, qui comptait environ 70.000 habitants avant le début de la guerre, est l’épicentre des combats en Ukraine depuis plusieurs mois, bien que certains experts contestent l’intérêt stratégique du contrôle de cette ville, surtout en considérant le nombre de pertes humaines que les combats pour Bakhmout engendrent. La cité a cependant acquis un statut symbolique dans la résistance ukrainienne.

Malgré les équipements militaires livrés par les pays occidentaux à Kiev, le groupe Wagner a pris le contrôle «de la plus grande partie de l'est» de Bakhmout, selon le ministre britannique de la Défense. La vice-Première ministre ukrainienne, Olga Stefanichyna, a également concédé qu'il «devient compliqué pour nous de résister et de dissuader» les forces.