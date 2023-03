Affaire Maddie : la jeune Allemande prétendant être une disparue pourrait être victime d'un trafic sexuel international

Julia Faustyna, la jeune femme qui clamait être Madeleine McCann avant de finalement revenir sur ses déclarations, pourrait avoir été victime d'un trafic sexuel international, d'après sa porte-parole.

Une chose est sûre, cette affaire reste très mystérieuse. Julia Faustyna, la jeune allemande qui jurait être la petite Maddie McCann, disparue en 2007 à Praia da Luz au Portugal, avant de revenir sur ses déclarations, pourrait être une victime d'un trafic sexuel international, selon sa porte-parole. Dans une interview accordée à nos confrères de Radar Online, Fia Johasson, la prétendue médium qui s'est imposée comme la représentante de Julia Faustyna, a mis en avant cette possibilité.

«Nous avons actuellement de nombreuses preuves qui montrent que Julia a définitivement été victime de la traite vers la Pologne depuis un autre pays par un groupe international de trafic sexuel», a-t-elle déclaré, assurant que sa protégée de 21 ans «n'est certainement pas la fille biologique de ses parents en Pologne».

Elle se base en partie sur la découverte du carnet de santé de l'Allemande résidant en Pologne, dont les traces ne remontent «que depuis l'âge de cinq ans».

Julia a procédé à des prélèvements ADN

Éxilée dans une maison sécurisée à Los Angeles, aux États-Unis, après avoir reçu plusieurs menaces de mort, Julia a procédé à des tests ADN. Selon Fia Johasson, elle «a soumis des échantillons pour trois examens médico-légaux différents qui décriront sa séquence d'ADN, ainsi qu'un test génétique pour établir son ascendance».

Celle qui se fait désormais appeler «détective» ou «docteur» a ajouté que, dans le cas où le résultat convergerait vers une ascendance venue de Grande-Bretagne, les deux femmes «poursuivrons l'enquête sur Madeleine McCann», et reprendront contact avec les détectives au Portugal, où avait disparue la petite Maddie il y a seize ans, alors qu'elle était en vacances avec sa famille.

Pour autant, Julia Faustyna ne semble pas bloquée sur l'idée d'être la fille de Kate et Gerry McCann, et étudie d'autres hypothèses. Elle avait d'ailleurs récemment déclaré être éventuellement la petite Livia Schepp, disparue en Suisse en 2011, à l'âge de six ans.