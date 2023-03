Etats-Unis : un homme innocenté après 34 ans de prison

Condamné pour un vol à main armé en 1988, Sidney Holmes a été libéré de prison en Floride (Etats-Unis) ce lundi 13 mars, après 34 ans. Il a été disculpé par l’Etat après une nouvelle enquête pointant une erreur d’un témoin oculaire.

Le malheureux a passé plus de temps en prison que libre. Condamné à une peine de 400 ans pour un vol à main armé en 1988, Sidney Holmes a été libéré de prison à Fort Lauderdale en Floride (Etats-Unis) ce lundi 13 mars, après avoir purgé une peine longue de 34 ans.

Sidney Holmes has been released after serving more than 34 years of a 400-year prison sentence after the state of Florida reinvestigated the case and determined that he did not commit armed robbery pic.twitter.com/CMAQ5D64y4

— Tio (@Tiomoney1308) March 15, 2023