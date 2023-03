Guerre en Ukraine : la Pologne affirme avoir démantelé un réseau d'espionnage russe

Varsovie a affirmé, jeudi 16 mars, avoir démantelé un réseau d'espionnage russe rassemblant des informations sur les livraisons d'armements à l'Ukraine via la Pologne et préparant des actes de sabotage.

Les autorités polonaises persuadées que les suspects préparaient des actes de sabotage. Voici ce qu’a révélé Varsovie ce jeudi, accusant les Russes d’avoir monté un réseau d’espionnage sur son sol visant à rassembler des informations sur les livraisons d’armements à l’Ukraine via la Pologne. Ce même réseau a été démantelé.

«L'Agence de sécurité intérieure (ABW) a interpellé neuf personnes soupçonnées de coopération avec les services spéciaux russes», a déclaré à la presse le ministre de l'Intérieur Mariusz Kaminski. «Les suspects menaient des activités d'espionnage contre la Pologne et préparaient des actes de sabotage pour le compte des services de renseignement russes», a-t-il précisé.

De plus, toujours selon le ministre, il s'agissait de citoyens étrangers de pays situés «au-delà des frontières orientales de la Pologne».

Six personnes inculpées

Ainsi, pour les neuf personnes interpellées, six d’entre elles ont été inculpées d'espionnage et de participation à un groupe criminel organisé, et trois autres étant toujours entendues par la justice.

Selon le ministre de l'Intérieur Mariusz Kaminski, le groupe avait pour objectif «la reconnaissance, la surveillance et la documentation des transports d'armements destinés à l'Ukraine». Il ajoute également qu’ils préparaient des actions de sabotage «ayant pour but de paralyser les livraisons du matériel militaire, des armes, et de l'aide à l'Ukraine».

Les agents d'ABW ont saisi du matériel électronique, ainsi que des traceurs GPS qui devaient être installés sur les convois d'aide à l'Ukraine, a encore précisé le ministre. La radio privée polonaise RMF qui, citant des sources anonymes, a révélé l'affaire mercredi, le groupe a installé des dizaines de caméras enregistrant et transmettant les données sur le trafic ferroviaire, notamment à proximité de l'aéroport de Jasionka, près de Rzeszow (sud-est).

Cet aéroport est l'un des principaux points de transfert d'armes et munitions occidentales vers l'Ukraine. Le ministre de l’Intérieur a déclaré que le groupe était également chargé de mener des opérations de propagande destinées à déstabiliser les relations polono-ukrainiennes ainsi qu'à susciter en Pologne des sentiments hostiles envers les pays de l'Otan.