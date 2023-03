Etats-Unis : le Wyoming interdit la pilule abortive, une première dans un Etat américain

Le Wyoming est devenu vendredi le premier Etat américain à interdire la pilule abortive, ce qui constitue une nouvelle victoire pour les conservateurs qui entendent faire reculer l'accès à l'avortement aux Etats-Unis.

Pour la première fois, un Etat américain a décidé d'interdire la pilule abortive. Il s'agit du Wyoming. D'ailleurs, son gouverneur, Mark Gordon, a appelé les législateurs à aller plus loin et à inscrire une interdiction totale de l'avortement dans la constitution de cet Etat et de la soumettre au vote des électeurs.

Vendredi soir, Mark Gordon a déclaré à l'annonce de cette décision : «je crois que toute vie est sacrée et que chaque individu, y compris les enfants à naître, doit être traité avec dignité et compassion».

Cette décision intervient au moment où de nombreux opposants à l'avortement cherchent à faire interdire la pilule abortive sur l'ensemble du territoire américain. Et ce, un an après la décision de la Cour suprême d'enterrer le droit à l'avortement au niveau fédéral. Depuis, une quinzaine d'Etats ont décidé de bannir toutes les interruptions de grossesse sur leur sol.

Le Texas pourrait également l'interdire

Une autre décision à ce sujet est également attendue prochainement au tribunal d'Amarillo au Texas où un juge fédéral ultraconservateur doit rendre une décision autour d'une éventuelle interdiction au niveau fédéral de la mifépristone (RU 486).

Cette pilule, la plus largement utilisée pour les interruptions médicamenteuses de grossesse, a été autorisée en 2000 par l'Agence américaine du médicament (FDA). Le juge fédéral du Texas, Matthew Kacsmaryk, pourrait ordonner qu'elle soit retirée du marché dans tout le pays. Les législateurs texans examinent également une proposition qui, non seulement, interdirait les pilules abortives, mais exigerait également des fournisseurs d'Internet de l'État qu'ils bloquent l'accès aux sites où ces pilules sont vendues par correspondance.

Depuis que la Cour suprême des Etats-Unis a rendu, en juin l'an passé, sa liberté de légiférer à chaque Etat, une quinzaine d'entre eux ont limité l'accès à la mifépristone en exigeant qu'un médecin la fournisse, selon le centre de recherches Guttmacher Institute qui défend le droit des femmes à avorter. Si le juge fédéral du Texas se prononce pour une interdiction nationale de la pilule abortive, des groupes de défense du droit à l'avortement affirment que cela aura un retentissement aussi important que l'arrêt de la Cour suprême de l'année dernière.