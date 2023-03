Mandat d'arrêt de la CPI contre Vladimir Poutine : qu'implique-t-il vraiment ?

Vendredi 17 mars, la Cour pénale internationale (CPI) a émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine pour «crimes de guerre». Mais la Russie ne reconnaissant pas l'autorité de la CPI, les conséquences risquent d'être minimes.

La Cour pénale internationale a déclaré dans un communiqué : «La Chambre préliminaire II de la Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt contre deux personnes dans le cadre de la situation en Ukraine : M. Vladimir Vladimirovitch Poutine et Mme Maria Alekseyevna Lvova-Belova (commissaire présidentielle aux droits de l'enfant en Russie)».

Ils sont tous deux accusés du crime de «déportation illégale de population» et de «transfert illégal de population des zones occupées d'Ukraine vers la fédération de Russie». Dans le communiqué, on apprend que les «populations» en question sont des enfants sortis de foyer ou d'orphelinats ukrainiens.

La Cour pénale internationale juge les auteurs de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de génocide.

Lorsque le président de la CPI lance un mandant d'arrêt, la personne visée est recherchée. Si elle est arrêtée, celle-ci est emmenée dans des quartiers spéciaux de Scheveningen, avant d'être jugée. Cette prison néerlandaise «sert à garder en toute sécurité et dans des conditions de détention humaines les personnes détenues sous l'autorité de la CPI», comme l'explique l'institution.

123 pays reconnaissent l'autorité de la Cour pénale internationale. Ils sont tous signataires du Statut de Rome. Mais, ni la Fédération de Russie, ni l'Ukraine d'ailleurs ne font partie des signataires.

La diplomatie russe a alors qualifié les accusations de la CPI d'«insignifiantes» et «dénuées de sens [...] y compris d'un point de vie juridique».

De son côté, l'ex-président russe, Dmitri Medvedev, a écrit sur Twitter : «La Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. Pas besoin d'expliquer où ce papier doit être utilisé», terminant avec un emoji de papier toilette.

The International Criminal Court has issued an arrest warrant against Vladimir Putin. No need to explain WHERE this paper should be used.

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) March 17, 2023