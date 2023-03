Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine à Marioupol pour sa première visite en zone conquise

Vladimir Poutine a fait le voyage jusqu'à Marioupol. Le président russe ne s'était jusqu'ici jamais rendu en zone conquise depuis le début de l'offensive en Ukraine.

Après s'être rendu en Crimée, samedi, Vladimir Poutine a, pour la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine, posé le pied en zone conquise. Ce dimanche 19 mars, le service de presse du Kremlin a indiqué que le président russe était allé à Marioupol.

Dévastée par les bombardements, cette cité portuaire d'Ukraine a été assiégée pendant des mois par l'armée russe, avant de tomber en mai 2022. Vladimir Poutine s'y est rendu en hélicoptère et a fait un tour de la ville au volant d'une voiture.

Des images de ce déplacement, diffusées par la télévision publique russe, montrent que la visite a eu lieu durant la nuit. On y voit le chef du Kremlin se faisant présenter l'éclairage nocturne des rues de Marioupol et discutant avec certains habitants. L'une d'entre eux affirme notamment que la ville est «un petit bout de paradis».

Pour cette première visite dans le Donbass depuis le 24 février 2022, le dirigeant russe a également suivi la présentation d'un rapport sur les travaux de reconstruction de Marioupol et visité un théâtre local, rebâti après les bombardements.

D'après le Kremlin, Vladimir Poutine a également rencontré des responsables de l'armée russe à Rostov-sur-le-Don, non loin de la frontière ukrainienne, dans le sud de la Russie. Il s'est entretenu avec eux et notamment avec le chef de l'état-major, Valéri Guérassimov.

Cette visite a été dénoncée par les autorités ukrainiennes de la ville. «Le criminel international Poutine a visité la ville de Marioupol occupée [de nuit] probablement pour ne pas voir à la lumière du jour la ville tuée par sa "libération"», a écrit le Conseil municipal sur son compte Telegram, faisant référence au mandat d'arrêt international visant le président russe.

Avant cela, samedi, le président russe s'était rendu en Crimée pour le 9e anniversaire de l'annexion de cette péninsule ukrainienne par la Russie. Il ne l'avait plus fait depuis 2021. Pour rappel, la Crimée a été annexée le 18 mars 2014, à la suite d'un référendum non reconnu par Kiev et la communauté internationale.

visé par un mandat d'arrêt international

Samedi, lors des célébrations, Vladimir Poutine a notamment assisté à la cérémonie d'inauguration d'une école des arts pour enfants à Sébastopol, port d'attache de la flotte russe de la mer Noire en Crimée.

Ces différents déplacements sont intervenus peu après que Vladimir Poutine a été visé vendredi par un mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale (CPI), qui siège à la Haye. Elle l'accuse de crime de guerre lié à la «déportation illégale» d'enfants ukrainiens.

En parallèle, cette même Cour tente de vérifier si le bombardement et le siège de Marioupol peuvent constituer un crime contre l'humanité. N'ayant pas eu accès à la région de Donetsk, où se trouve Marioupol, elle a pour l'heure estimé qu'il lui manquait des éléments pour parvenir à une telle conclusion.

Puisque Moscou ne reconnaît pas la compétence de la CPI, le Kremlin a fait savoir qu'il jugeait son mandat d'arrêt «nul et non avenu». Un peu plus d'un an après le lancement de l'offensive russe en Ukraine, Vladimir Poutine cherche à renforcer ses liens avec la Chine, sur fond de tensions avec l'Occident, qui soutient l'Ukraine.

Ainsi, vendredi, Moscou et Pékin ont annoncé, à partir de lundi, la visite du dirigeant chinois Xi Jinping en Russie. Prévue jusqu'à mercredi, cette rencontre doit ouvrir une «nouvelle ère» dans les relations entre les deux alliés.