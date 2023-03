Les animaux domestiques peuvent transmettre à leurs propriétaires des bactéries résistantes aux médicaments, selon une étude

Les animaux domestiques pourraient transmettre à leurs propriétaires des bactéries résistantes aux médicaments, selon une étude. Cette dernière, réalisée par l’hôpital universitaire de la Charité de Berlin (Allemagne), a établi un lien inverse avec une potentielle contamination de l’humain vers l’animal.

Cette dernière, basée sur près de 2.900 écouvillons nasaux prélevés sur des patients et leurs animaux de compagnie entre juin 2019 et septembre 2022, a été réalisée par l’hôpital universitaire de la Charité de Berlin (Allemagne). Elle sera dévoilée lors du 33e Congrès européen de microbiologie clinique et des maladies infectieuses à Copenhague (Danemark) du 15 au 18 avril 2023.

«Nos résultats confirment que le partage d'organismes multirésistants entre les animaux de compagnie et leurs propriétaires est possible», a affirmé le Dr Carolin Hackmann, à l’origine de l’étude, pour The Guardian. Ces organismes, surnommés «MDRO», ont la caractéristique de résister au traitement d’au moins un antibiotique conçu pour les tuer.

Bien que plus rare, la transmission de bactéries de l’animal vers l’Homme serait également possible, d’après les travaux des chercheurs allemands. Le risque d’infection croisée serait aussi une piste envisageable même si la probabilité demeure très faible selon les résultats des scientifiques.

30% de patients testés positifs aux MDRO

Au total, 30% des patients hospitalisés ont été testés positifs pour les MDRO. Parmi ces derniers, 11% ont un chien en leur possession et 9% ont un chat comme animal de compagnie. Pour identifier les espèces de bactéries relevées sur les patients, un séquençage génétique a été réalisé sur leurs animaux domestiques.

Sur les 300 échantillons recueillis, 15 % des chiens et 5 % des chats ont été testés positifs pour au moins un MDRO. Dans quatre cas, ces microbes appartenaient à la même espèce et ont montré la même résistance aux antibiotiques entre les animaux de compagnie et leurs propriétaires.

«Bien que le niveau de partage entre les patients hospitalisés et leurs animaux de compagnie dans notre étude soit très faible, les porteurs peuvent répandre des bactéries dans leur environnement pendant des mois. Ils peuvent être une source d'infection pour d'autres personnes plus vulnérables à l'hôpital, comme celles qui ont un faible système immunitaire et les personnes très jeunes ou âgées», a ajouté le Dr Hackmann.

Les MDRO ont causé près de 1,3 million de décès en 2019, selon des estimations.