Mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine : que risque vraiment le président russe ?

Accusé depuis vendredi 17 mars par la Cour pénale internationale (CPI) de crime de guerre pour la «déportation» de milliers d’enfants en Ukraine, le président russe Vladimir Poutine a néanmoins peu de chances d’être arrêté.

Une action à la portée symbolique. Accusé depuis vendredi 17 mars par la Cour pénale internationale (CPI) de crime de guerre pour la «déportation» de milliers d’enfants en Ukraine, le président russe Vladimir Poutine a néanmoins peu de chances d’être arrêté.

La Russie a retiré sa signature du Statut de Rome en 2016, la privant de son statut de membre de la CPI, après l'ouverture d'une enquête de la cour sur la guerre de 2008 en Géorgie. «La Russie, comme un certain nombre d'Etats, ne reconnaît pas la compétence de ce tribunal. Par conséquent, du point de vue de la loi, les décisions de ce tribunal sont nulles et non avenues», a expliqué vendredi le porte-parole du président russe, Dmitri Peskov.

Une faible menace pour Vladimir Poutine

Le procureur de la CPI, Karim Khan, a expliqué que les 123 états membres de la juridiction sont tenus d'exécuter les mandats d'arrêt contre Vladimir Poutine s'ils se rendent sur leur territoire.

«L’article 8 du Statut de Rome signifie qu'il s'agit d'une infraction grave de la quatrième Convention de Genève en son article 147. Cela signifie que Vladimir Poutine peut être arrêté dans n'importe quel pays du monde. Tous les Etats de la planète ont ratifié les Conventions de Genève, y compris la Russie», a ajouté Andrew Clapham pour le quotidien suisse Le Temps.

Toutefois, «les chances sont minces que Vladimir Poutine soit un jour arrêté», selon Matthew Waxman, professeur à la Columbia Law School. En effet, la CPI n’a pas sa propre force de police et dépend donc de la volonté des Etats.

La Russie ouvre une enquête pénale

La Russie a annoncé ce lundi 20 mars l’ouverture d’une enquête pénale contre le procureur et trois juges de la Cour pénale internationale (CPI), après l’émission d’un mandat d’arrêt contre Vladimir Poutine.

Ces magistrats, dont le procureur de la CPI Karim Khan, «ont rendu des décisions illégales visant à arrêter le président de la Fédération de Russie et la commissaire aux droits des enfants», a assuré le comité d’enquête russe dans un communiqué.

Le procureur de la Cour pénale internationale est notamment visé, au motif d’avoir «engagé des poursuites pénales à l’encontre d’une personne notoirement innocente, combinées à l’accusation illégale d’avoir commis un crime grave ou particulièrement grave».