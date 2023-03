Voici les 20 pays les plus heureux au monde en 2023

A l’occasion de la Journée internationale du bonheur ce lundi 20 mars, un rapport dédié à cette thématique à travers le monde a été publié. Les pays les plus au nord de l'Europe se placent en tête du classement des plus heureux sur Terre en 2023.

Un rapport qui tombe dix ans jour pour jour après la première Journée internationale du bonheur. Il s'intéresse au niveau de bonheur que connaisse chaque pays à travers le monde.

Cette étude, publiée ce lundi 20 mars, s’est appuyée sur six thématiques précises afin de jauger le niveau de bonheur, à savoir le soutien social, le revenu, la santé, la liberté, la générosité et l'absence de corruption.

Pour la sixième année consécutive, la Finlande conserve la tête du classement. Deux autres pays du nord de l'Europe complètent le podium avec respectivement le Danemark deuxième et l’Islande troisième. La Lituanie est le seul pays à faire son entrée dans le Top 20 du classement cette saison, après avoir gagnée plus de 30 places depuis 2017.

D’après le rapport, l’Afghanistan et le Liban occupent les deux dernières places du classement, avec des évaluations de la vie moyenne inférieures de plus de cinq points (sur une échelle de 0 à 10) que les dix pays les plus heureux.

Les 20 pays les plus heureux au monde en 2023

1. Finlande



2. Danemark



3. Islande



4. Israël



5. Pays-Bas



6. Suède



7. Norvège



8. Suisse



9. Luxembourg



10. Nouvelle-Zélande



11. Autriche



12. Australie



13. Canada



14. Irlande



15. Etats-Unis



16. Allemagne



17. Belgique



18. République Tchèque



19. Royaume-Uni



20. Lituanie

Un impact limité du Covid-19

Ce rapport démontre que, malgré les différentes crises traversées ces dernières années, notamment avec la pandémie de Covid-19, les populations du monde continuent d'être résilientes. Les moyennes mondiales de satisfaction lors de la crise sanitaire ont été aussi élevées que celles des années pré-pandémiques.

«Les changements de classement qui ont eu lieu ont été la continuation de tendances à plus long terme, telles que les augmentations observées dans les classements des trois pays baltes. Même pendant ces années difficiles, les émotions positives sont restées deux fois plus présentes que les émotions négatives, et les sentiments de soutien social positif deux fois plus forts que ceux de solitude», analyse l’économiste canadien John F. Helliwell.

D’après le rapport, l’écart de bonheur entre les plus riches et les moins fortunées est plus faible dans les pays où quasiment tout le monde est très mécontent. Cette constatation se vérifie aussi dans les territoires du monde où les citoyens sont les plus heureux. D’une manière plus globale, les gens sont plus heureux de vivre dans des pays où l'écart de bonheur est plus faible

«Pour une deuxième année, nous constatons que diverses formes de gentillesse quotidienne, comme aider un étranger, faire un don à une œuvre de bienfaisance et faire du bénévolat, dépassent les niveaux pré-pandémiques. Il a été démontré que les actes de gentillesse conduisent à un plus grand bonheur et en découlent», décrypte la psychologue sociale Lara Aknin.