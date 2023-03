Donald Trump : ces images devenues virales de son arrestation se révèlent être fausses

Suite aux déclarations de Donald Trump qui a annoncé samedi 18 mars qu’il allait être «arrêté» ce mardi, des images de son arrestation ont commencé dès le week-end à circuler sur les réseaux sociaux notamment sur Twitter, et sont devenues aussitôt virales. Mais ces photos plus vraies que nature, relèvent purement et simplement de la fiction car elles ont été créées entièrement par une intelligence artificielle.

Après que Donald Trump a assuré le samedi 18 mars sur son réseau social Truth Social qu'il allait être arrêté ce mardi 21 mars, en raison d'une possible inculpation dans une affaire de paiement en 2016 visant à acheter le silence d'une actrice pornographique avec laquelle il aurait eu une liaison, des photos montrant «l'arrestation» de l'ancien président des Etats-Unis ont fleuri aussitôt sur les réseaux sociaux.

Comme l'a révélé le magazine américain Forbes, les premières images ont été postées le 18 mars sur Twitter par The Infinite Dude, sans mentionner qu'elles étaient fausses et générées par une IA. Les photos diffusées montrent Donald Trump, vêtu d'un costume bleu et d'une cravate rouge, se faire appréhender la nuit par trois policiers, dans sa luxueuse résidence de Mar-a-Lago.

Trump's perp walk, boarded onto an FBI jet. pic.twitter.com/CeXE0vnmOT — The Infinite Dude (@TheInfiniteDude) March 18, 2023

I got featured in Forbes.https://t.co/gPUBlexmn8 — The Infinite Dude (@TheInfiniteDude) March 20, 2023

Alors que le compte de The Infinite Dude n'est suivi que par un peu plus de 800 abonnés, ses images de l'arrestation de Donald Trump ont été vues plus de 600.000 fois. De nombreux utilisateurs n'ont pas tardé à relever certaines incohérences dans ces clichés «trop beaux pour être vrais», dénonçant l'utilisation d'intelligence artificielle dans la création de ces «fausses» images.

pic.twitter.com/lQmCo3PdMv — TidKaylor No one is coming it’s up to us. (@tidkaylor) March 19, 2023

Nice try fake pic.twitter.com/Y09YFrUpL0 — MISS Karma (@MISSKARMA1777) March 18, 2023

Une autre photo mettant en scène «l'arrestation» de Donald Trump a été postée le 18 mars sur le réseau social à l'oiseau bleu, par O'Keefe Reborn, un activiste politique, adepte de la parodie.

Why are MILLIONS protesting in Manhattan?



Why is all of Manhattan shut down?



Why was the Attorney General run out of town?





Is it because they arrested Donald Trump to prevent him from running and winning in 2024? pic.twitter.com/lopEk706fv — O'Keefe Reborn (@okeefe_reborn) March 18, 2023

On y voit l'ancien président américain, de face, le visage fermé, tel un suspect photographié par la police réalisant un cliché anthropométrique. Cette image est accompagnée d'une photo aérienne montrant une rue de Manhattan envahie par la foule et de nombreux véhicules dans laquelle un immeuble est en proie aux flammes.

A la vue du profil de cet utilisateur qui se définit comme un guérillero de la satire et qui considère le monde entier comme une fausse nouvelle, le doute n'est pas permis quant à la contrefaçon de ces images. Pour preuve, l'arrière-plan du portrait de Donald Trump comporte des inscriptions chiffrées abracadabrantesques, signe attestant d'une photo générée par une intelligence artificielle ou au moyen d'un logiciel de retouches d'image.

Ces publications de «l'arrestation» de l'ancien président des Etats-Unis, ont eu un effet boule de neige sur les réseaux sociaux, suscitant une multitude de parodies et d'autres fausses images générées par des intelligences artificielles.

Mais pour l'heure, Donald Trump n'a été ni arrêté ni inculpé même si ce mardi à New York, les forces de l'ordre ont installé des barrières de police devant la Trump Tower et le palais de justice de Manhattan, en vue d'éventuelles manifestations de soutien à l'ancien locataire de la Maison Blanche.

Si les charges retenues étaient retenues contre Donald Trump, celui-ci deviendrait alors le premier ancien président des Etats-Unis à être inculpé dans une affaire criminelle.