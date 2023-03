États-Unis : pourquoi Joe Biden a-t-il fait usage pour la première fois de son droit de veto face au Congrès ?

Pour la première fois depuis le début de son mandat, le président américain Joe Biden a fait barrage à une loi votée par les Républicains, en faisant usage de son droit de veto.

Ne disposant plus d’une majorité solide au Congrès, Joe Biden contre-attaque. Le président américain a fait usage pour la première fois ce lundi de son droit de veto, garanti par le premier article de la Constitution, pour contrer une loi limitant les investissements responsables dans les fonds de pension, portée par l’opposition républicaine.

Ce projet de loi avait pour objectif d’annuler une règle mise en place par le ministère du Travail en janvier, qui permet aux gestionnaires de fonds de pension de prendre en compte le changement climatique et d'autres facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance lorsqu'ils choisissent leurs investissements. Les opposants à cette règle affirme qu’elle politise les investissements dans les retraites et que l'administration Biden l’utilise pour promouvoir son programme «libéral et de gauche», selon les mots du sénateur républicain du Wyoming John Barrasso que CNN a rapportés.

Le texte avait été voté par le Congrès, les Républicains étant désormais majoritaires à la Chambre des Représentants. Le vote a aussi été permis grâce à deux Démocrates ayant voté en faveur du texte au Sénat, et à l'absence de trois sénateurs au moment du vote, faisant ainsi basculer la majorité de la chambre haute du côté de l’opposition.

«Je viens de signer ce veto parce que la législation adoptée par le Congrès mettrait en péril l'épargne-retraite des particuliers dans tout le pays. Ils ne pourraient pas prendre en considération des investissements qui ne seraient pas affectés par le climat, affectés par des dirigeants surpayés, et c'est pourquoi j'ai décidé d'opposer mon veto», a déclaré le président des États-Unis dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux ce lundi, le montrant en train de signer le document.

I just vetoed my first bill.





This bill would risk your retirement savings by making it illegal to consider risk factors MAGA House Republicans don't like.





Your plan manager should be able to protect your hard-earned savings — whether Rep. Marjorie Taylor Greene likes it or not. pic.twitter.com/PxuoJBdEee

