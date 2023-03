Guerre en Ukraine, nucléaire, Otan... Ce qu'il faut retenir de la rencontre entre Xi Jinping et Vladimir Poutine

Xi Jinping termine ce mardi 21 mars sa très stratégique visite d'Etat en Russie, la première depuis quatre ans. En plein conflit ukrainien, le président chinois et son homologue Vladimir Poutine ont affiché leur entente, notamment face à l'Otan et les Etats-Unis.

guerre en Ukraine : des discussions autour du plan de paix chinois

La Chine est «guidée constamment par les principes de l'ONU (...) et cherche un règlement pacifique» du conflit en Ukraine, a déclaré mardi le dirigeant chinois Xi Jinping devant le président russe Vladimir Poutine, quelques mois après avoir présenté un plan de paix pour le conflit ukrainien. Ce texte exhorte Moscou et Kiev à tenir des pourparlers de paix, s'oppose à tout recours à l'arme nucléaire et appelle à respecter l'intégrité territoriale de tous les pays, sous-entendu également celle de l'Ukraine, dont une partie du territoire est sous contrôle russe.

«Nous estimons que de nombreux points du plan de paix proposé par la Chine (...) peuvent servir de base pour un règlement pacifique (du conflit), quand ils y seront prêts à l'Occident et à Kiev. Toutefois, nous n'observons pas pour l'heure une telle disposition de leur côté», a déclaré Vladimir Poutine, rejetant la faute de l'échec des négociations sur l'Ukraine. Depuis Kiev, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé mardi avoir «invité» la Chine à dialoguer et «attendre une réponse».

Au sujet de l'arme nucléaire, les deux parties ont également déclaré «qu'il ne peut y avoir de vainqueurs dans une guerre nucléaire, et que cette dernière ne doit jamais être déclenchée».

les relations russo-chinoises renforcées

Le président chinois Xi Jinping a affirmé avoir signé avec son homologue russe un accord destiné à faire entrer les relations entre leurs deux pays «dans une nouvelle ère» de coopération. «Nous avons signé une déclaration sur l'approfondissement du partenariat stratégique et des relations bilatérales qui entrent dans une nouvelle ère», a-t-il déclaré à l'issue de discussions au Kremlin.

Ces mots rappellent ceux prononcés en février 2022, quelques semaines avant l'invasion de l'Ukraine, quand les deux dirigeants autoritaires avaient célébré à Pékin «l’entrée des affaires internationales dans une nouvelle ère».

La Chine et la Russie ont également conclu un accord sur le gigantesque projet de gazoduc Force de Sibérie 2, qui reliera la Sibérie au nord-ouest de la Chine, a annoncé Vladimir Poutine à l'issue de discussions avec Xi Jinping.

les Etats-Unis et l'otan pris pour cible

La Russie et la Chine ont accusé les Etats-Unis de saper la sécurité mondiale en cherchant à déployer des missiles dans plusieurs pays du monde pour «conserver un avantage militaire unilatéral».

«La Russie et la Chine se déclarent préoccupées par l'intensification des activités des Etats-Unis visant à créer un système mondial de défense antimissile et à déployer ses éléments dans diverses régions du monde, combiné à un renforcement de la capacité d'armes non nucléaires de haute précision», ont indiqué les président chinois et russe.

Moscou et Pékin sont également «très préoccupés par le renforcement grandissant des liens entre l'Otan et les pays de la région Asie-Pacifique concernant les questions militaires et celles de la sécurité». Vladimir Poutine et Xi Jinping ont accusé l'Alliance atlantique de «saper la paix et la stabilité régionale», en prenant pour cible l'alliance stratégique Aukus réunissant les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie.