Ramadan 2023 : voici comment souhaiter un bon début de jeûne aux musulmans

Ce jeudi 23 mars, les musulmans du monde entier vont célébrer le jeûne du ramadan. Découvrez comment le souhaitez de la bonne manière.

Un mois saint et sacré de l'islam. A partir du jeudi 23 mars et pour un mois, les musulmans vont entrer dans la période du ramadan, où ils ne pourront ni manger ni boire du lever au coucher du soleil. Comme chaque année, des formules de politesse et de célébrations s'imposent.

L'expression la plus utilisée est «Ramadan Mubarak». Elle peut se dire avant et pendant tout le mois de jeûne. «Mubarak» signifie «béni» ou «favorable» en arabe mais peut aussi se traduire par «qu'il soit bon pour vous» ou «que Dieu vous bénisse».

Différente tournure possible : «Ramadan Kareem». Cela signifie «un Ramadan généreux», également en arabe.

La France compte entre cinq et six millions de musulmans pratiquants et non-pratiquants, selon plusieurs études sur le sujet (Pew Research Center, Institut Montaigne, Insee, Ined), ce qui fait de l'islam la deuxième religion du pays et de la communauté musulmane française la première en Europe.