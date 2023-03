Californie : la vente de tabac bientôt interdite à toutes les personnes nées après 2007 ?

Un projet de loi, récemment déposé par un élu californien, entend interdire la vente de cigarettes pour toutes les personnes nées après le 1er janvier 2007. Une mesure radicale pour réduire les risques de dépendance à la nicotine chez les adolescents américains.

Déjà très stricte dans sa lutte contre le tabagisme, la Californie va peut-être franchir un nouveau palier dans les semaines à venir. En effet, Damon Connolly, avocat et député de la Chambre des représentants de la Californie, a soumis un texte visant à interdire progressivement le tabac dans cet état de l'Ouest des Etats-Unis.

Si, actuellement, la vente de tabac est interdite à toute personne de moins de 21 ans, selon le site officiel du gouvernement californien, la proposition souhaite «mettre en oeuvre une interdiction progressive du tabac en interdisant à un détaillant de tabac de vendre des produits à toute personne née le 1er janvier 2007 ou après ». Cependant, le texte ne prévoit aucune amende pour les acheteurs, ce qui ne serait pas le cas pour les vendeurs qui ne respecteraient pas cette éventuelle nouvelle règle. Selon le texte, ces amendes s'étaleraient entre 400 et 6.000 dollars.

Près de 20.000 enseignes vendent du tabac à travers la Californie. Et forcément, ce projet de loi ne les enchante pas. Les associations insistent sur le fait que, outre les emplois en péril, ce texte va priver l'état californien de l'argent des taxes. Une somme estimée à environ 1.5 milliard de dollars en 2021 et qui est reversée à des programmes de santé.

Damon Connolly n'a pas le même point de vue. Il estime que ces taxes, potentiellement perdues, seraient rattrapées par une baisse de fumeurs, donc moins de personnes malades et, par conséquent, moins de dépenses de santé publique. En moyenne, près de 480.000 personnes décèdent chaque année à cause du tabac aux Etats-Unis.

La proposition de loi, connue sous le nom d'«Assembly Bill 935», s'inspire d'un texte néo-zélandais de 2022, interdisant les produits à base de tabac à toutes les personnes nées après 2008. Le gouvernement local souhaite réduire le nombre de fumeurs en augmentant l'âge légal chaque année. Ces dispositions, selon la ministre Ayesha Verrall, sont des étapes vers un futur sans tabac.

