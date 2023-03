Insolite : faire sa demande en mariage sur l'épave du Titanic, c'est désormais possible

ApoteoSurprise, une agence d'événementiel parisienne spécialisée dans les demandes en mariage, propose d'organiser des fiançailles au fond de l'océan, sur l'épave du Titanic.

Qui n'a jamais rêvé de demander son ou sa partenaire en mariage sur le Titanic ? Ce fantasme au paroxysme du romantisme est désormais possible. L'agence française ApoteoSurprise, spécialisée dans les demandes en mariage originales, propose de demander la main de son/sa partenaire à près de 4.000 mètres de profondeur, au-dessus de la célèbre épave du Titanic. Cependant, cette expérience extraordinaire pour déclarer sa flamme n'est pas à la portée de tous. Il faudra y mettre le prix, soit 1 million d'euros. Seuls les plus chanceux, ou les plus aisés, pourront se muer en Jack et Rose le temps d'une escapade hors du commun.

Une aventure unique

Les amoureux privilégiés partiront de la ville balnéaire de St. John's, située au Canada, pour ensuite se diriger vers l'épave du plus célèbre navire au monde, situé 400 milles nautiques au large dans l'océan Atlantique Nord. Une fois sur place, les tourtereaux, accompagnés d'un chef d'expédition et de deux scientifiques, prendront place à bord d'un submersible de haute technologie conçu pour l'exploration des grandes profondeurs. Après deux heures de descente, le RSM Titanic, endormi depuis plus d'un siècle dans l'obscurité, surgira.

Pour encore plus de romantisme, la chanson de Céline Dion, «My Heart Will Go On», retentira au moment où le submersible sera au niveau de la proue, lieu de la scène mythique entre Kate Winslet et Leonardo DiCaprio. Champagne et roses accompagneront ce moment unique. De quoi faire rêver les plus romantiques à 3.800 mètres de profondeur.

D'autres scénarios fous

Cette expérience insolite n'est pas la seule proposée par l'agence parisienne. En effet, sur leur site internet, il est possible de trouver 29 autres façons de faire sa demande en mariage. Avec un magicien, avec une colombe, au Stade de France, en survolant Disneyland ou encore ... autour de la lune.

Aussi fou que cela puisse paraître, il sera possible à partir de 2025 de demander en mariage son/sa partenaire lors d'un voyage sur mesure d'une semaine dans l'espace. Là aussi, la folie des grandeurs aura un coût : 125 millions d'euros. Mais ne dit-on pas que l'amour n'a pas de prix ?