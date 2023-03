Brésil : Lula ce dimanche en Chine, son voyage reporté de 24 heures en raison d’une pneumonie

Le président brésilien Lula est attendu ce dimanche en Chine pour rencontrer Xi Jinping, après avoir reporté sa visite de 24 heures en raison d’une légère pneumonie.

Partenariats commerciaux, agriculture, guerre en Ukraine… Les représentants du Brésil et de la Chine vont avoir de nombreux dossiers à étudier dans les prochains jours. Le président brésilien Lula est attendu en Chine à partir de dimanche, après avoir reporté de 24 heures sa visite en raison d’une «pneumonie légère», détectée après des examens à l'hôpital, comme l'a annoncé son équipe.

O Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva está no Alvorada após exames no hospital Sírio Libanês ontem a noite. O presidente está com pneumonia leve e irá, por conta disso, adiar para domingo o início da sua viagem para a China. #EquipeLula — Lula (@LulaOficial) March 24, 2023

La Chine est le principal partenaire commercial du Brésil, et le gouvernement brésilien entend rétablir les bonnes relations diplomatiques et commerciales entre les deux pays après, abimées après le mandat de Jair Bolsonaro, profondément anti-communiste, qui s’était aligné sur la politique américaine de Donald Trump.

Selon le programme, l'icône du syndicalisme brésilien doit s'entretenir mardi avec son homologue Xi Jinping, à qui il doit présenter sa proposition de médiation dans le conflit en Ukraine par un groupe de pays, quelques jours après la visite de Xi Jinping à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine. À noter que ni Brasilia ni Pékin n'ont imposé de sanctions contre Moscou.

L'agriculture au coeur des négociations

Les échanges commerciaux bilatéraux seront également au coeur de ce voyage. Ils ont atteint 150 milliards de dollars l'an dernier, et le Brésil exporte surtout sa production agricole, notamment le soja, la viande bovine et la viande de poulet. La Chine prévoit de lever l'embargo sur les importations de viande bovine brésilienne qu'elle avait décrété après la découverte d'un cas de vache folle fin février.

La Chine «est la première destination des exportations de l'agronégoce brésilien», selon le ministère brésilien de l'Agriculture. L'an dernier, le pays d'Amérique latine a exporté 78,7 millions de tonnes de soja en grains, dont 53,6 millions vers la Chine. Afin de préparer au mieux cette visite et les négociations, le ministre de l'Agriculture brésilien Carlos Favaro est arrivé en Chine dès mercredi.

Lula doit également s'entretenir avec le tout nouveau Premier ministre Li Qiang et le président de l'Assemblée nationale populaire Zhao Leji, et se rendre à Shanghai. Avant de rentrer au Brésil, le président brésilien devrait faire un crochet par les Emirats arabes Unis les 31 mars et 1er avril.