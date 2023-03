Brésil : Lula reporte son voyage en Chine en raison d’une légère pneumonie

Le président brésilien Lula a reporté son voyage en Chine en raison d'une légère pandémie, alors qu'il devait rencontrer, dès dimanche, Xi Jinping. Aucune nouvelle date n'a, pour le moment, été officialisée.

Partenariats commerciaux, agriculture, guerre en Ukraine… Les représentants du Brésil et de la Chine vont devoir attendre encore un peu avant de se rencontrer. Le président brésilien Lula a reporté sine die son voyage en Chine prévu à partir de dimanche en raison d’une «pneumonie légère», détectée après des examens à l'hôpital, comme l'a annoncé son équipe.

«Ce report a été communiqué aux autorités chinoises», a indiqué dans un communiqué le secrétariat à la communication, sans fournir de nouvelle date de voyage.

O Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva está no Alvorada após exames no hospital Sírio Libanês ontem a noite. O presidente está com pneumonia leve e irá, por conta disso, adiar para domingo o início da sua viagem para a China. #EquipeLula

