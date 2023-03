Etats-Unis : Au moins 23 morts dans le Mississippi après le passage d'une tornade et d'orages

Au moins 23 personnes ont été tuées lors du passage d'une tornade et d'orages dans le Mississippi, a indiqué samedi le gouverneur de cet État du Sud des Etats-Unis.

«Nous savons que bien plus (de personnes) sont blessées. Les équipes de recherche et de secours sont encore actives», a également déclaré sur Twitter le gouverneur Tate Reeves.

Les services d'urgence de l'État du Mississippi (MSEMA) ont en outre noté sur Twitter: «malheureusement, il est attendu que ces chiffres changent» et que le bilan s’alourdisse.

«L'État a déployé des moyens de secours dans les comtés de Sharkey et d'Humphreys», à environ 110 kilomètres au nord de la capitale Jackson, a déclaré Malary White de MSEMA à la chaîne ABC.

At least twenty three Mississippians were killed by last night’s violent tornados. We know that many more are injured. Search and rescue teams are still active.





The loss will be felt in these towns forever. Please pray for God’s hand to be over all who lost family and friends.

— Governor Tate Reeves (@tatereeves) March 25, 2023