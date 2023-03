SOS Méditerranée accuse des garde-côtes libyens d'avoir mis en danger ses équipes et des migrants

L'ONG SOS Méditerranée, dont le navire Ocean Viking secourt des migrants en mer, a accusé samedi 25 mars des garde-côtes libyens d'avoir «délibérément» mis en danger ses équipes et des personnes en détresse, en tirant des coups de feu en l'air pour l'empêcher d'effectuer un sauvetage.

Alerté samedi matin de la présence d'une embarcation en détresse dans les eaux internationales au large de la Libye, le navire-ambulance de l'ONG s'en approchait quand un patrouilleur des garde-côtes libyens «est arrivé sur les lieux, s'approchant dangereusement de l'Ocean Viking», écrit SOS Méditerranée dans un communiqué.

«Toutes les tentatives de l'équipe à la passerelle pour contacter le bâtiment des garde-côtes libyens par VHF (moyen de communication à très haute fréquence, NDLR) sont restées sans réponse, tandis que l'équipage des garde-côtes libyens a commencé à se comporter de manière agressive, menaçant avec des armes à feu et tirant plusieurs coups de feu en l'air», a poursuivi l'ONG.

Le navire a quitté les lieux pour assurer la sécurité de ses équipes, alors que les garde-côtes libyens continuaient à tirer des coups de feu. Une version corroborée par l'ONG Sea Watch, présente sur place par avion, qui a dénoncé les même faits à travers un communiqué distinct.

Selon SOS Méditerranée, environ 80 personnes ont finalement été interceptées par les garde-côtes libyens et renvoyées en Libye.

Shots fired during rescue operation!





Today we witnessed the attack on the crew of @SOSMedIntl and people in a boat in distress. After a distress call from @alarm_phone, our search plane Seabird, Ocean Viking, and a ship of the so-called Libyan Coast Guard were on the scene. pic.twitter.com/ulW33x447W

— Sea-Watch International (@seawatch_intl) March 25, 2023