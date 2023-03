Été ou hiver : pourquoi le Liban se déchire-t-il autour du changement d’heure ?

Plongé dans une grave crise politique et économique, le Liban se déchire depuis deux jours sur le passage à l’heure d’été, et deux fuseaux horaires coexistent depuis ce dimanche.

À 2h, il est 3h. Les Français et habitants de l’Union européenne sont habitués au passage entre l’heure d’hiver et l’heure d’été, qui se produit chaque année le dernier dimanche de mars. De son côté, le Liban se déchire depuis deux jours sur la question, si bien que ce dimanche, deux fuseaux horaires coexistent dans le pays.

Tout a commencé jeudi dernier, le 23 mars, lorsque le Premier ministre libanais, Najib Mikati, a pris la décision de repousser le passage à l’heure d’été d’un mois, sans donner aucune explication, à seulement deux jours du changement d’horaire.

Cette décision a été interprétée par certains comme une manière de raccourcir la journée de jeûne du mois musulman du ramadan, qui a commencé jeudi, ce qui a provoqué la colère des responsables religieux chrétiens. Une vidéo ayant fuité sur les réseaux sociaux a montré le président du Parlement, Nabih Berri, un musulman chiite, demander au Premier ministre de ne pas passer à l'heure d'été pour permettre aux personnes pratiquant le jeûne du ramadan, qui dure du lever au coucher du soleil, de le rompre une heure plus tôt.

Perturbations dans les vols internationaux

Le patriarcat maronite, la communauté chrétienne la plus puissante au Liban, a dénoncé une décision «prise sans concertation» et annoncé qu'il ne s'y conformerait pas.

Par ailleurs, cette décision prise au dernier moment a engendré des perturbations, certaines entreprises et institutions ayant souhaité rester sur le fuseau horaire de base et passer à l’heure d’été ce dimanche. C’est notamment le cas du réseau d’écoles catholiques du Liban, mais également des deux plus grandes chaînes de télévision du pays, la MTV et la LBCI, qui ont expliqué que la décision du gouvernement de décaler le passage à l’heure d’été aurait eu des conséquences sur leur bon fonctionnement.

Certains vols internationaux ont également été perturbés, plusieurs pays étant passés à l’heure d’été. La compagnie aérienne libanaise, Middle East Airlines, a annoncé qu'elle «avançait d'une heure les horaires des vols prévus» à partir de Beyrouth.