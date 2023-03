Albanie : un mort dans l'attaque contre une chaîne de télévision

Un agent de sécurité a été tué dans la nuit de dimanche à lundi dans une attaque contre la plus grande chaîne de télévision privée d'Albanie, a annoncé la police locale.

L'Albanie sous le choc. Un agent de sécurité a été tué dans la nuit de dimanche à lundi dans une attaque à l'arme automatique contre la plus grande chaîne de télévision privée d'Albanie, Top Channel, qui a dénoncé un «acte terroriste», a annoncé la police.

L'attaque s'est produite en plein coeur de la capitale, Tirana, à 1h du matin (23h heure française). Au moment des faits, la victime, âgée de 60 ans, se trouvait dans une cabine en verre dans la cour de l'immeuble.

Dans un communiqué, la police locale a indiqué à la mi-journée que «les personnes suspectées des faits n'ont toujours pas été identifiées».

We are shocked to learn that there has been a firearm attack on the premises of Top Channel in #Albania, which killed a security guard at the facility. We express our condolences to the family & call on Albanian authorities to conduct independent & professional investigations. pic.twitter.com/ZpqKiQ00zg

— European Centre for Press & Media Freedom (@ECPMF) March 27, 2023