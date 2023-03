Guerre en Ukraine : tout savoir sur l’Holodomor, la famine de 1932 qui pourrait être reconnue comme «génocide» par les députés français

Les députés français débattent ce mardi 28 mars une résolution pour reconnaître la Grande Famine ukrainienne de 1932-1933 comme un génocide perpetré par les autorités soviétiques. Appelé «Holodomor» en ukrainien, ce crime avait fait au moins 4 millions de victimes.

Un vote qui peut être historique. Les députés français vont examiner ce mardi une résolution «portant sur la reconnaissance et la condamnation de la grande famine de 1932-1933, connue sous le nom d'Holodomor, comme génocide».

L’Holodomor, ou «extermination par la faim», orchestrée entre 1932 et 1933 par l’ancien dirigeant soviétique Joseph Staline, a entraîné la mort d'au moins 4 millions de personnes dans le pays.

Qualifié de génocide par Kiev, l'Holodomor a contribué à forger l’identité nationale ukrainienne. La guerre en Ukraine, avec notamment le vol de céréales ukrainiennes par les troupes russes, a ravivé la mémoire de cette tragédie.

La collectivisation des terres en cause

Cette sombre page de l'histoire ukrainienne trouve son origine dans la collectivisation forcée lancée par le dirigeant soviétique Joseph Staline à la fin des années 1920. L’objectif : supprimer la propriété privée et ouvrir des fermes d’État, appelées «kolkozes».

Conséquence, les prélèvements sur les récoltes augmentent de manière démesurée, celles-ci étant confisquées au nom de la collectivisation des terres. Des famines éclatent ainsi au Kazakhstan, décimant un quart de la population, et dans plusieurs régions de Russie comme la Volga ou le Caucase du Nord, faisant 1,5 millions de morts.

Beaucoup d'actes de protestation sont lancés et de nombreuses tentatives de contourner les confiscations voient le jour. Des cadres du Parti communiste refusent même un plan de livraisons en céréales obligatoires, des kolkozes à Moscou.

Considérant l'Ukraine comme le foyer des résistances à sa politique, Staline aggrave délibérement la famine. «Les villages affamés sont isolés avec des cordons de troupes, et en janvier 1933, les paysans ont l’interdiction de gagner les villes», relate auprès de franceinfo l’historien Nicolas Werth, auteur des «Grandes Famines soviétiques».

Les autorités perquisitionnent les domiciles à la recherche de sacs de grains cachés par les habitants, laissant mourir la population à petit feu. Certains en sont réduits à des actes de cannibalisme pour survivre.

une vingtaine de membres de l’ONU reconnaissent ce génocide

Longtemps oubliée, la mémoire de l'Holodomor a ressurgi à la chute de l'URSS. Les famines de 1932-1933 sont reconnues par un génocide par l'Ukraine depuis 2003 et par une vingtaine de pays comme les Etats-Unis, le Canada, la Pologne ou plus récemment, la Roumanie, l'Allemagne et l'Islande.

En Russie, l'Holodomor n'est pas reconnu comme un génocide ni commémoré. Vladimir Poutine a d'ailleurs dissous l'ONG russe Memorial, qui entretenait la mémoire des victimes des crimes staliniens. Le président russe s'attache à réhabiliter la figure du dictateur soviétique, qu'il associe à l'image d'une Russie puissante et respectée dans le monde.

La résolution française, présentée par des députés de tous bords, exceptés le RN et LFI, devrait être largement adoptée ce mardi.