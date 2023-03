Mort du DJ russe anti-Poutine Dima Nova : ce que l'on sait

Le DJ russe anti-Poutine Dmitry Svirgunov, connu sous le nom Dima Nova, a fait une chute mortelle dans l’eau glaciale de la Volga, à Dievo-Gorodishche près de Moscou (Russie), le dimanche 19 mars, en compagnie de son frère et de deux amis.

Présent aux cotés de l’artiste ce jour-là, le frère de celui-ci, Roman Svirgunov et deux de ses amis ont également péri en tombant dans le plus long fleuve d’Europe. Le groupe Cream Soda, fondé par Dima Niva en 2012, a annoncé leur disparition dès le lendemain des faits via le réseau social russe VK.

«Notre Dima Nova se promenait avec des amis sur la Volga et est tombé sur la glace. Dima, son frère Roma et son ami Gosha Kiselev sont toujours recherchés par le ministère des Situations d'urgence. Aristarkh, notre ami, qui est également tombé dans la glace, a été secouru», a détaillé le groupe sur VK avant de confirmer la mort des personnes citées le lendemain sur Instagram, après l’identification des corps.

un hymne anti-Poutine repris par Alexei Navalny

L’artiste électro-pop, connu pour ses musiques contestataires, a fait sensation avec son titre «Aqua Disco», sorti en 2021.

Cette musique, visant directement le président russe Vladimir Poutine, est devenu l’hymne des manifestants contre Moscou.

Populaire en Russie, le titre a même été repris par l’opposant politique Alexei Navalny afin de dénoncer le mode de vie du dirigeant russe, critiquant notamment le manoir du chef du Kremlin.