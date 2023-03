Australie : un chercheur d’or amateur trouve une pépite d’une valeur de 150.000 euros

Un chercheur d’or a trouvé une pépite de 4,6kg d’une valeur de 240.000 dollars australien, soit près de 150.000 euros, dans les champs aurifères de l’Etat de Victoria (Australie).

Une trouvaille qui vaut de l’or. Un prospecteur, préférant rester anonyme, a trouvé une pépite d’or d’une valeur de 240.000 dollars australien, soit près de 150.000 euros, dans les champs aurifères de l’Etat de Victoria (Australie).

En se présentant au magasin de prospection Lucky Strike Gold à Geelong, la deuxième plus grosse ville de l'Etat, l’heureux élu ne s’attendait pas à récupérer une telle somme. «Pensez-vous qu'il y en a pour 10.000 dollars australiens (soit plus de 6.000 euros) ?», a demandé ce dernier à Darren Kamp, le propriétaire des lieux, selon la BBC.

Le test réalisé au multimètre par le gérant de la boutique a permis de certifier que l’or était interconnecté dans toute la pépite. Pesant au total 4,6 kg, la roche contenait 83 onces d’or, soit 2,6 kg de métal noble. Darren Kump a acheté la pépite au prospecteur avant de la baptiser «Lucky Strike».

Amateur gold digger strikes it rich in Australia's "Golden Triangle," finding a massive 4.6kg gold nugget worth $160k - CNN





image credit: Lucky Strike Gold#Australia #Gold pic.twitter.com/vYZlVkdSyM — Volcaholic (@CarolynnePries1) March 28, 2023

«En 43 ans de prospection, je n'ai jamais vu un spécimen d'une telle quantité d'or. Peut-être que dans les années 1850, on en a trouvé quelques-uns, mais de nos jours, c'est très rare. J'ai moi-même rêvé de trouver quelque chose d'aussi gros. Le plus gros que j'ai trouvé en prospection était de 24 onces il y a 12 ans», a témoigné Darren Kump pour The Guardian.

Une pépite trouvée avec un appareil amateur

Au-delà de la réussite liée à la découverte de ce magot, le patron du Lucky Strike Gold a évoqué la chance «incroyable» du prospecteur en raison du matériel utilisé pour cette trouvaille.

Ce dernier a fait cette découverte avec un appareil coûtant 1.200 dollars australiens, soit moins de 740 euros, ce qui représente une entrée de gamme pour des détecteurs. D’après Darren Kamp, l’appareil n’aurait pas pu détecter la pépite si elle se trouvait à plus de 15 cm dans le sol.

Malgré son poids et sa valeur, «Lucky Strike» n’est pas la plus grosse pépite d’or découverte en Australie. En 1869, une roche nommée «Welcome Stranger», trouvée elle-aussi dans l’état de Victoria, a produit 2.300 onces d’or.