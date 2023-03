Etats-Unis : neuf morts dans le crash de deux hélicoptères de l'armée

Deux hélicoptères de l’armée américaine se sont percutés, mercredi 29 mars, lors d’une mission d’entraînement dans l’État du Kentucky, au sud-est des États-Unis. Neuf personnes ont perdu la vie lors de cette collision.

Un carambolage en plein ciel. Ce mercredi 29 mars, aux alentours de 22h heure locale, deux hélicoptères américains de combat, de modèle HH-60, sont entrés en collision dans le Kentucky, un État du sud-est des États-Unis. L’accident est survenu non loin de Fort Campbell, une base militaire située à la frontière avec le Tennessee. Neuf militaires ont perdu la vie à la suite de ce crash.

Des débris provenant du crash des deux hélicoptères. WKDZ Radio/Handout/Reuters

«Le commandement se concentre actuellement sur la prise en charge des membres du service et de leurs familles. De plus amples informations seront communiquées dès qu'elles seront disponibles. L'incident fait l'objet d'une enquête», peut-on lire sur la page Facebook de Fort Campbell.

L’alerte a été donnée vers 22h15 heure locale. La police de l’État du Kentucky s’est précipitée dans cette zone comprenant un champ et des bois précisant qu’«aucune zone résidentielle n’a été touchée».

«Je suis dévasté d'apprendre l'accident d'hélicoptère de l'armée au-dessus du Kentucky impliquant notre courageuse 101e aéroportée», a réagi à son tour Mitch McConnell, sénateur républicain.

I am devastated to learn about the Army helicopter accident over Kentucky involving our brave 101st Airborne. My team is in contact with the Army and authorities on the ground. Please pray for our servicemembers and their families as we learn more.

— Leader McConnell (@LeaderMcConnell) March 30, 2023