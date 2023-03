François hospitalisé : ce que l’on sait de l’état de santé du pape

L'état de santé du pape François préoccupe le Vatican alors que le souverain pontife, âgé de 86 ans, a été hospitalisé à Rome mercredi 29 mars pour une «infection respiratoire».

hospitalisation surprise

Le pape François a été hospitalisé mercredi à Rome pour une infection respiratoire, après que le Vatican a évoqué en premier lieu des «examens programmés».

Cette information a pris les catholiques par surprise, d'autant que mercredi matin, le pape avait encore participé comme chaque semaine à l'audience générale place Saint-Pierre, au cours de laquelle il était apparu souriant, saluant les fidèles depuis sa papamobile.

«Ces derniers jours, le pape François a éprouvé des difficultés à respirer et (...) il a été admis à la polyclinique A. Gemelli pour des contrôles médicaux», a indiqué le porte-parole du Vatican Matteo Bruni. Ces analyses ont «révélé une infection respiratoire» sans lien avec le Covid-19 et le pape devra suivre un traitement à l'hôpital pendant «quelques jours», a-t-il précisé. Ce jeudi matin, le Vatican a fait savoir que le pape avait passé «une bonne nuit» et que le personnel médical qui le suit est «très optimiste».

Selon les sources hospitalières citées par l'agence italienne Ansa, François devrait être en mesure de présider dès dimanche la messe des Rameaux mais le Vatican n'a pas communiqué à ce sujet. L'agenda du pape prévoit aussi les célébrations pour la Semaine sainte et Pâques, temps fort du monde catholique, et il est attendu à Budapest (Hongrie) fin avril.

Sur son compte twittter francophone, le souverain pontife a exprimé sa «gratitude» pour les «nombreux messages reçus» et les «prières».

Je suis touché par les nombreux messages reçus ces dernières heures et j'exprime ma gratitude à chacun pour sa proximité et ses prières. — Pape François (@Pontifex_fr) March 30, 2023

une santé fragile

L'état de santé de Jorge Bergoglio, 86 ans, suscite l'inquiétude des fidèles qui le voient se déplacer en chaise roulante depuis mai 2022 en raison de douleurs chroniques au genou.

Déjà hospitalisé une dizaine de jours à l'hôpital Gemelli en juillet 2021 pour une lourde opération du côlon, il a reconnu avoir gardé des «séquelles» de l'anesthésie, qui l'ont poussé à écarter jusqu'ici une intervention chirurgicale au genou.

Le pape est suivi en permanence par une équipe de soignants, que ce soit au Vatican ou lors de ses déplacements à l'étranger. Un précaution d'autant plus nécessaire que cet octogénaire a derrière lui un lourd passé médical : à 21 ans, il a failli mourir d'une pleurésie et a subi une ablation partielle d'un de ses poumons.

une démission possible ?

Les douleurs aux genoux, qui ont notamment obligé le pape à annuler plusieurs rendez-vous en 2022 et à reporter un voyage en Afrique, sont au cœur de conjectures sur son éventuelle démission.

Alors que son prédécesseur Benoît XVI avait démissionné en 2013, prenant le monde entier par surprise, le chef de l'Eglise catholique a toujours laissé la porte ouverte à cette possibilité.

Après avoir évoqué en juillet la possibilité de se «mettre de côté», il avait jugé en février que la démission d'un pape ne devait «pas devenir une mode», assurant que cette hypothèse ne figurait «pas sur son agenda pour le moment».