Oscar Pistorius : l'ancien champion paralympique reste en prison

La demande de libération conditionnelle de l’ancien athlète sud-africain, condamné pour le meurtre de sa compagne Reeva Steenkamp, a été refusée vendredi, a-t-on appris auprès de l'avocate de la famille de la victime.

Oscar Pistorius restera en prison. L’avocate des parents de sa victime a déclaré que la commission ad hoc qui devait décider de sa liberté conditionnelle avait refusé cette dernière, sans pour autant en donner les raisons.

Cette commission ad hoc s'était réunie dans la matinée à la prison d'Atteridgeville, près de la capitale sud-africaine Pretoria, où Oscar Pistorius est détenu. L'athlète de 36 ans, condamné en appel à 13 ans et 5 mois de réclusion, devait y défendre son cas.

La loi sud-africaine prévoit qu'un condamné pour meurtre puisse bénéficier d'une libération anticipée une fois la moitié de sa peine écoulée. Oscar Pistorius est éligible depuis juillet 2021.

Avocate des parents de Reeva Steenkamp, tuée par Oscar Pistorius, Maître Tania Koen a expliqué à l'AFP : «Je ne sais pas pour quels motifs la demande a été refusée, on nous a seulement informés qu'elle avait été refusée et qu'elle serait réexaminée dans un an.»

Une longue saga judiciaire

Aux premières heures de la Saint-Valentin, le 14 février 2013, Oscar Pistorius avait tiré avec un fusil à travers la porte de la salle de bain de sa chambre. La mannequin Reeva Steenkamp, 29 ans, venue passer la nuit chez lui à Pretoria, avait alors succombé, touchée de quatre balles.

Riche et célèbre, le sextuple champion paralympique était entré un an plus tôt dans la légende du sport en s'alignant avec les valides aux 400 mètres des Jeux olympiques de Londres, une première pour un double amputé.

Arrêté dès le matin du 15 février 2013, celui qui est surnommé Blade Runner avait plaidé la méprise, expliquant avoir cru qu'un cambrioleur était parvenu à s'introduire dans sa résidence ultra-sécurisée.

Lors de son procès en première instance, retransmis en direct à la télévision pendant huit mois en 2014, l'ex-star était apparue en pleurs, vomissant même à la lecture du rapport d'autopsie. Il avait écopé de cinq ans de prison pour homicide involontaire.

Le parquet, trouvant la justice trop clémente, avait fait appel pour réclamer une condamnation pour meurtre. Le monde entier s'était passionné pour cette affaire hors norme.

En appel, Pistorius s'était présenté devant les juges sur ses moignons. Un psychologue appelé par la défense avait même décrit un homme «brisé». Il a été condamné à six ans d'emprisonnement pour meurtre.

L’affaire ne s’est pas arrêtée là puisqu'en 2017, la Cour suprême d'appel a condamné Oscar Pistorius à 13 ans et 5 mois de prison. Lâché par ses sponsors, ruiné, l’athlète a été forcé de vendre sa maison pour pouvoir payer ses avocats.