Etats-Unis : au moins 29 morts après une tornade et des orages

Au moins 29 personnes ont été tuées par des tornades et des tempêtes violentes qui ont frappé vendredi les Etats de l'Arkansas, de l'Indiana, de l'Illinois, l'Alabama, le Tennessee et le Delaware. Des vents violents et des orages se déplacent désormais vers le nord-est du pays.

Des dégâts considérables et un total de 29 morts, selon un bilan provisoire, après le passage de plusieurs tornades qui ont balayé six Etats des Etats-Unis.

Le Tennessee déplore notamment sept décès dus aux fortes intempéries, tous survenus dans le comté de McNairy, à l'est de Memphis, a indiqué à l'AFP Maggie Hannan, porte-parole de l'agence de gestion des catastrophes de l'Etat.

Les habitants de Little Rock, la capitale, se sont réveillés samedi avec des voitures retournées, d'immenses arbres déracinés, des poteaux téléphoniques brisés ou encore des maisons éventrées. La ville de Wynne, dans le nord-est de l'Etat, est «en gros coupée en deux par les dégâts d'est en ouest», a déploré la maire Jennifer Hobbs auprès de CNN. La gouverneure de l'Arkansas Sarah Huckabee Sanders avait déclenché l'état d'urgence la veille et déployé une centaine de gardes nationaux.

Widespread damage in Wynne. I’ve been in touch with local officials for updates and to direct state resources. Please follow the direction of local authorities.





Praying for the safety of all Arkansans who are in the path of these storms.

— Sarah Huckabee Sanders (@SarahHuckabee) March 31, 2023