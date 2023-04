«Laissez-le partir» : Joe Biden réclame à Moscou la libération du journaliste arrêté

Joe Biden a demandé vendredi à Moscou de «laisser partir» un journaliste américain arrêté en Russie, dont l'employeur, le Wall Street Journal, réclame pour sa part l'expulsion de l'ambassadeur et des journalistes russes en poste aux Etats-Unis.

«Laissez-le partir». C'est en ces termes que le président des Etats-Unis Joe Biden a réclamé à Moscou la libération d'un journaliste américain. Une déclaration faite face à des journalistes qui sollicitaient sa première réaction publique sur cette affaire depuis la Maison Blanche.

Evan Gershkovich, reporter russophone âgé de 31 ans et reconnu pour sa rigueur, a été arrêté à Ekaterinbourg, dans l'Oural, pour des soupçons d'«espionnage». «Expulser l'ambassadeur russe des Etats-Unis, ainsi que les journalistes russes y travaillant, serait la moindre des choses», affirme de son côté le quotidien américain, dans un éditorial publié dans la nuit de jeudi à vendredi. «Le moment choisi pour l'arrestation ressemble à une provocation calculée pour embarrasser les Etats-Unis et intimider la presse étrangère qui travaille toujours en Russie», a-t-il ajouté.

Asked about @WSJ reporter Evan Gershkovich, an accredited American reporter, who was arrested in Russia on espionage charges, President Biden said, "Let him go" and added there is a process. pic.twitter.com/rdT4376D4Y

— Kelly O'Donnell (@KellyO) March 31, 2023