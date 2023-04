Russie : au moins une personne tuée par l'explosion d'un «engin explosif» dans un café de Saint-Pétersbourg

Un café du centre-ville de Saint-Pétersbourg a été le théâtre d'une attaque à la bombe ce dimanche 2 avril. Au moins une personne, un blogueur militaire russe, a été tuée, et 16 autres ont été blessées.

Une explosion et des questions. Vladlen Tatarskïï, un célèbre blogueur militaire russe, a été tué ce dimanche 2 avril par une bombe dans un café de Saint-Pétersbourg, en Russie. Il est pour l'instant la seule victime, mais 16 personnes ont été blessées dans cette attaque.

Les enquêteurs ont déterminé que l'explosion a été provoquée par un «engin explosif», qui aurait été apporté par une fille. «Il y avait une figurine dans la boîte : un cadeau destiné à M. Tatarskïï», a déclaré le ministère russe de l'Intérieur dans un communiqué.

#BREAKING: one person was killed and six injured in Saint Petersburg.





Report: Vladlen Tatarsky, one of the most known Russian military bloggers is deadpic.twitter.com/rcK6qkJrl9

