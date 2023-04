Guerre en Ukraine : le conflit a causé 2,4 milliards d’euros de destruction du patrimoine culturel, selon l’Unesco

Depuis le début de la guerre en Ukraine, la destruction du patrimoine et des biens du secteur culturel ukrainien s’élève à 2,4 milliards d’euros, selon une estimation de l’Unesco.

Depuis le 24 février 2022, l’Ukraine est le théâtre d’une guerre sans précédent ayant causé la mort de nombreux soldats, civils, mais aussi la destruction d’une importante partie du patrimoine historique et culturel ukrainien. Selon une estimation de l’Unesco dévoilée lundi 3 avril, le montant des dommages s’élèverait à 2,4 milliards d’euros.

L’organisme des Nations unies a chiffré à 248 le nombre de sites qui ont été endommagés depuis le début de la guerre en Ukraine au 22 mars, dont 107 édifices religieux, 21 musées, 89 immeubles historiques et/ou artistique, 19 monuments et 12 bibliothèques, et ce malgré la convention de La Haye de 1954 sur la protection des biens culturels en temps de guerre. Selon franceinfo, qui a révélé les chiffres de l’Unesco, 60% des destructions se concentrent dans les régions du Donbass et de Kharkiv, contre 16% pour celle de Donetsk et 9% pour Lougansk.

Le mois dernier, à l'occasion du premier anniversaire de l'invasion russe, plusieurs responsables de l'ONU ont dénoncé la «destruction délibérée» de la culture ukrainienne par la Russie, pouvant s'assimiler à une tentative d'éradiquer le droit des Ukrainiens à leur propre identité. Selon eux, certains sites historiques et symboles de la culture ukrainienne ont été délibérément pris pour cibles.

6,5 milliards d'euros de reconstruction

Au total, sept sites culturels et un site naturel ukrainiens font partie de la liste du Patrimoine mondial de l'Unesco. L’organisme onusien a par ailleurs fait entrer le centre historique d’Odessa dans la liste du patrimoine en péril en janvier dernier, face aux menaces de destruction du site.

L’invasion russe en Ukraine a également engendré un effondrement de l’économie liée au secteur culturel (tourisme, arts, divertissement, cinéma etc.) estimé à près de 14 milliards d’euros, selon les informations d’un cadre de l’Unesco à l’AFP. «Nous allons soutenir les autorités ukrainiennes dans l'élaboration d'un plan national de reconstruction du secteur culturel», a annoncé Audrey Azoulay, présidente de l’Unesco en déplacement en Ukraine lundi et mardi, qui a estimé le besoin total de financement pour reconstruire et relancer ce secteur à 6,5 milliards d'euros.

L’Unesco prévoit donc un plan de reconstruction sur dix ans, dans lequel priorité est donnée au recensement et à la restauration d’un tiers des sites et œuvres culturelles. Pour ce faire, l’organisation appelle aux dons de ses 193 États membres, bien que la participation de la Russie soit plus que compromise.