Grands patrons, artistes… Qui accompagne Emmanuel Macron en Chine ?

Artistes, grands patrons, représentants politiques… Une délégation de 80 personnes accompagne le président de la République, Emmanuel Macron, pour sa visite d’État en Chine, dès ce mercredi 5 avril et jusqu’à vendredi.

Le chef de l’État doit notamment discuter de la guerre en Ukraine avec son homologue chinois, en raison de la proximité de Xi Jinping et de Vladimir Poutine. La France estime ainsi que la Chine «est le seul pays au monde en mesure d’avoir un impact immédiat et radical sur le conflit». La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen sera notamment présente lors de ces discussions à la demande d'Emmanuel Macron.

La première partie de la visite du président sera cependant placée sous le signe de la culture et des liens culturels qui unissent la France et la Chine. Le locataire de l’Élysée doit notamment inaugurer le festival franco-chinois «Croisements», présenté comme le plus grand festival étranger en Chine. Au sein de la délégation sont donc présents plusieurs artistes français entretenant des liens avec la République populaire.

Des partenariats attendus

Sont également présents le réalisateur Jean-Jacques Annaud, dont le film «Notre-Dame brûle» doit bientôt sortir en Chine, mais également Jean-Michel Jarre et sa compagne Gong Li, considérée comme l’une des plus grandes actrices chinoises. Le compositeur, pionnier de la musique électronique française, a l’habitude des voyages en Chine : il a notamment été le premier artiste occidental à se produire en République populaire depuis la mort du fondateur du régime Mao Tsé-toung, en 1981. Il a également eu l’occasion de donner un concert dans l'enceinte de la prestigieuse Cité interdite en 2004.

Cette visite d’État doit également être l’occasion de signer des contrats commerciaux stratégiques avec la Chine, en particulier sur le volet énergétique et sur l’accès au marché chinois. Emmanuel Macron sera donc accompagné d’une soixantaine de représentants de grandes entreprises, dont Danone, EDF, L'Oréal, Veolia, Airbus, le Club Med, Safran, Orano ou encore BNP Paribas.

Le directeur du ZooParc de Beauval, Rodolphe Delord, fait aussi partie de la délégation. Son parc animalier est le seul site en France où l’on peut admirer des pandas, bijoux du soft power chinois et véritable «trésor national». La Première dame Brigitte Macron est la marraine de Yuan Meng, le premier bébé panda né en France, en août 2017. Deux jumelles pandas sont également nées en 2021 au zoo de Beauval.

Depuis les années 1950, la Chine met en œuvre une véritable «diplomatie du panda», en prêtant des pandas à différents pays pour établir des relations diplomatiques. La Chine a ainsi loué en 2012 deux pandas au Zoo de Beauval, Yuan Zi (mâle) et Huan Huan (femelle), les parents de Yuan Meng et des jumelles Huanlili et Yuandudu, pour une période de dix ans. En raison de la pandémie de Covid-19, la fin du bail a été repoussée jusqu’à 2024, mais la direction du ZooParc de Beauval espère pouvoir continuer à accueillir les pandas au-delà de cette date et négocier avec le gouvernement chinois.