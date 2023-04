Guerre en Ukraine : le président Volodymyr Zelensky en Pologne ce mercredi

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky doit se rendre ce mercredi 5 avril à Varsovie, en Pologne, pour une visite officielle.

Nouveau déplacement international pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky, attendu ce mercredi à Varsovie, en Pologne. Il s’agit de la première visite officielle du chef d’Etat en Pologne, voisine de l’Ukraine, depuis le début de l’invasion russe il y a un peu plus d’un an. Il s'était auparavant rendu à Washington, Londres, Paris et Bruxelles.

Accompagné de son épouse Olena Zelenska, le président ukrainien doit entamer sa visite par une rencontre au château royal avec le président polonais Andrzej Duda, notamment pour discuter des questions de sécurité inhérentes au conflit entre Kiev et Moscou. Ce déplacement se veut toutefois aussi être un temps de rencontre avec la population : Volodymyr Zelensky «veut rencontrer les Polonais et les Ukrainiens vivant en Pologne», a déclaré le chef du bureau de la politique internationale, Marcin Przydacz, à la radio polonaise privée RMF FM.

Un entretien sera également organisé entre le chef d'Etat et le premier ministre polonais Mateusz Morawiecki, sur la coopération bilatérale entre les deux pays sur toutes les questions relatives à la frontière entre les deux nations, mais également sur les exportations de céréales ukrainiennes. Plusieurs pays, dont la Pologne, ont appelé l’Union européenne à intervenir face aux exportations de céréales ukrainiennes, qui déstabilisent certains marchés locaux. En Pologne, les agriculteurs protestent depuis plusieurs jours face à l’arrivée du blé ukrainien destiné à être exporté vers d’autres pays, mais qui reste en Pologne et fait baisser le prix du blé local.

Une prise de parole du président ukrainien est prévue mercredi soir, au palais royal, dans le centre historique de Varsovie, au cours de laquelle il devrait remercier le peuple polonais. Volodymyr Zelensky «dressera quelques mots aux Polonais, dans le contexte de ce qui s'est passé l'année dernière - comment les Polonais aident l'Ukraine, les réfugiés (ukrainiens) à la frontière, ou les accueillent chez eux (...) Je pense que c'est le but de cette rencontre», a déclaré Marcin Przydacz.

La Pologne, pays membre de l’Otan, est le pays qui a accueilli le plus de réfugiés ukrainiens depuis l’invasion russe, avec 1,5 million de personnes, selon les chiffres du Haut-commissariat aux réfugiés des Nations unies.