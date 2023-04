Inculpation de Donald Trump : face à ses partisans, l’ex-président des Etats-Unis dénonce une «insulte à la nation»

Quelques heures après son inculpation à New York, Donald Trump a dénoncé, depuis sa résidence en Floride, une «insulte à la nation».

«Je n'aurais jamais imaginé cela possible en Amérique». C'est en ces termes que Donald Trump, ex-président des Etats-Unis a réagi publiquement à son inculpation officielle devant un tribunal de New York.

«Pas de crime»

«Le seul crime que j'ai commis, c'est de défendre courageusement notre nation contre ceux qui cherchent à la détruire», a assuré l'ancien président américain devant ses partisans, qui arboraient des cravates «pas de crime» et des chapeaux «Trump 2024».

C’est également dans cette même résidence luxueuse de Mar-a-Lago qu’il avait annoncé sa troisième candidature à la Maison Blanche, le 15 novembre dernier.

Quelques heures plus tôt, visage fermé et traits tirés, Donald Trump, 76 ans, avait plaidé non coupable de falsifications de documents comptables lors d’une audience pénale historique.

S’il a pu repartir libre et sans contrôle judiciaire, Donald Trump va désormais tenter d'éviter l'épreuve d'un procès en janvier 2024, seulement quelques mois avant l'élection présidentielle à laquelle il est candidat.

Pour rappel, il est le premier président de l'histoire des Etats-Unis à se retrouver dans une telle situation, accusé d'avoir «orchestré» une série de paiements pour étouffer trois affaires embarrassantes avant l'élection de novembre 2016.