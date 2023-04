Japon : un hélicoptère militaire et ses dix passagers disparaissent des radars

Un hélicoptère militaire, avec 10 personnes à bord, est introuvable après avoir décollé d'une île japonaise ce jeudi 6 avril.

Censé revenir au bout d'une heure de vol, un hélicoptère militaire parti ce jeudi 6 avril de l'île de Miyako, au Japon, a disparu des radars. D'après les responsables de l'armée, dix personnes étaient à son bord.

L'engin a décollé avant 16h locales de cette île de la préfecture d'Okinawa et a disparu peu après, vers 16h30 (7h30 GMT). Les Forces terrestres d'autodéfense (GSDF) se chargent de l'enquête sur ce qui est décrit comme un «accident aérien». Deux pilotes, deux mécaniciens et six autres passagers étaient dans l'appareil, dont un général des GSDF.

«Nous continuerons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour sauver le plus rapidement possible toutes les personnes qui se trouvaient à bord... en utilisant les navires et les avions des forces maritimes et aériennes d'autodéfense, ainsi que les navires de patrouille des garde-côtes», a dit à la presse Yasunori Morishita, un général des GSDF.

Le Premier ministre, Fumio Kishida, a confirmé, indiquant que la «priorité absolue» était de «sauver des vies». Selon Yasunori Morishita, un objet semblant être une partie d'un véhicule aérien a été découvert mais, pour l'heure, on ignore s'il appartient à l'hélicoptère disparu.