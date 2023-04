Procès des attentats de Bruxelles : «l'objectif initial était de refrapper la France pendant l'Euro 2016», selon Mohamed Abrini

Mohamed Abrini, l’un des accusés du procès des attentats de Bruxelles survenus en 2016, a confirmé que la cible initiale n’était pas la Belgique, mais bien la France.

Le procès des attentats qui ont frappé la Belgique, plus particulièrement la capitale Bruxelles, est toujours en cours. Mohamed Abrini, l’un des principaux accusés, s’est livré sur les objectifs et le changement de plan de la cellule jihadiste bruxelloise.

«Le plan initial était de refrapper Paris pendant l'Euro 2016 de foot, pas la Belgique», a-t-il lancé lors de la première journée d’interrogatoire des accusés sur les faits. Cette information cruciale avait déjà été révélée en 2016 après son arrestation aux enquêteurs belges et a également été évoquée au procès des attentats de Paris.

Ce changement de plan avait été révélé au grand jour après la découverte d’un enregistrement audio retrouvé dans la planque des jihadistes. Cependant, c’est bien la première fois que Mohamed Abrini en parle publiquement.

L’arrestation de Salah Abdelslam a précipité un changement de plan

L’arrestation de Salah Abdelslam ainsi que la découverte des «planques» avaient forcé les jihadistes à revoir leur plan.

Mohamed Abrini, un Belgo-Marocain de 38 ans, n’avait pas participé aux attentats du 13-Novembre 2015 et avait également renoncé à se faire exploser dans l’aéroport de Bruxelles en voyant des femmes et des enfants, laissant Najim Laachraoui et Ibrahim El Bakraoui se faire exploser sans lui.