Attentat à Tel-Aviv : 1 mort et 5 blessés

Un attentat a fait un mort et cinq blessés ce vendredi 7 avril à Tel Aviv, en Israël, selon un dernier bilan des autorités.

Le terroriste a été neutralisé. Un attentat à la voiture bélier a été perpétré ce vendredi soir à Tel Aviv, en Israël, faisant un mort et cinq blessés d'après un dernier bilan du Magen David Adom (MDA), l’équivalent de la Croix-Rouge locale.

Selon la police israélienne, il s'agirait d'un «attentat terroriste contre des civils, commis à la voiture bélier», a-t-elle confirmé à l'AFP.

Un homme d'une trentaine d'années environ est mort, tandis que cinq autres victimes ont été conduites dans des hôpitaux de Tel Aviv. L'attaque terroriste est survenue sur la rue Kaufmann, une grande artère de la ville côtière qui longe la plage.

One killed, 6 wounded in Tel Aviv terror attack:





The police said that a report was received about a vehicle that hit several pedestrians at Tel Aviv promenade





This is a developing story... pic.twitter.com/KNxw8y5Xab

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) April 7, 2023