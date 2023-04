Allemagne: un garçon de 11 ans soupçonné d'avoir tué une fillette

Le corps sans vie d'une fillette de 10 ans a été retrouvé en Allemagne. Un jeune garçon de 11 ans est soupçonné d'être le meurtrier, a annoncé la police locale ce vendredi.

Les faits se sont déroulés ce mardi, dans le sud de l'Allemagne. Une fillette de 10 ans a été retrouvée sans vie dans un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse à Wunsiedel, en Bavière.

Des preuves retrouvées sur les lieux du crime «indiquent l'implication d'un garçon de 11 ans» qui était dans le même centre que la victime, selon les communiqués de la police et des procureurs locaux. Ils ont également ajouté que «comme le garçon de 11 ans n'a pas l'âge de la responsabilité pénale, il a été placé dans un établissement sécurisé à titre préventif».

Sur son site internet, le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse, qui accueille environ 90 enfants, s'est dit «profondément choqué» par ce drame. «Nos pensées et nos prières vont aux parents, à la famille, à nos enfants et à nos collègues.»