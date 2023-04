Pâques : tout savoir sur la bénédiction «Urbi et Orbi» du pape François depuis la basilique Saint-Pierre du Vatican

Ce dimanche 9 avril, le pape va s’adresser à ses fidèles depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre, au Vatican, pour une bénédiction «Urbi et Orbi». Une tradition séculaire qui se déroule principalement à Pâques et à Noël.

La période de Pâques est arrivée. Un temps fort pour les Catholiques qui fêtent la résurrection du Christ. Le Pape profite de cet événement pour prendre la parole et s’adresser à ses fidèles à travers le monde, pour une bénédiction appelée «Urbi et Orbi». L'expression «Urbi et Orbi» signifie en latin à la ville (Urbi) et au monde (Orbi). Depuis le XIIIe siècle, elle consacre l'idée que le Pape délivre, à cette occasion, son message aux habitants de la ville de Rome, mais aussi aux fidèles à l'étranger.

Au balcon de la Basilique Saint-Pierre du Vatican, le pape François prononcera donc une prière, ainsi qu’un discours de circonstance. Le pape François débutera par un message de paix en rapport avec l’actualité, avant de terminer par la bénédiction au texte immuable.

Prise de position contre les guerres

L’an passé, le pape François en avait profité pour se positionner contre la guerre en Ukraine, et plus généralement contre les conflits à travers le monde. Il avait par ailleurs confié son inquiétude face à une potentielle troisième guerre mondiale. C’est dans cet esprit qu’il devrait à nouveau s’adresser à la communauté chrétienne.

Hospitalisé, il y a quelques jours, le pape François avait déjà effectué son retour auprès de ses fidèles, pour les remercier des nombreuses prières à son égard lors de la messe des Rameaux.