Belgique : des lapins de Pâques à l’ecstasy interceptés par les douanes

De faux lapins en chocolat ont récemment été interceptés par des douaniers de l'aéroport de Bruxelles, en Belgique. Fabriqués à partir d'un bloc de MDMA, une drogue de synthèse, ils étaient destinés à être convertis en pilules d'ecstasy.

En Belgique, les trafiquants de drogue ne manquent pas d'imagination pour tenter de contourner les autorités. En cette période de Pâques, des douaniers de l'aéroport de Bruxelles ont ainsi mis la main sur de faux lapins en chocolat.

Concrètement, les agents ont saisi cette semaine un lot de faux lapins de Pâques fabriqués à partir d'un bloc de MDMA. Le tout était destiné à être converti en pilules d'ecstasy, une drogue utilisée durant les raves (fêtes technos), a expliqué Pol Meuleneire, 61 ans, un vétéran des douanes belges.

«Nous avons un ou deux kilos avec lesquels, (les trafiquants) peuvent faire jusqu'à 6.000 pilules d'ecstasy», a-t-il précisé.

De la kétamine en guise d'emballage

Outre les faux lapins, les agents des douanes ont constaté que les dealers avaient également tenté de dissimuler de la kétamine à l'intérieur de l'emballage. Il s'agit d'un psychotrope utilisé au départ comme produit anesthésiant par les vétérinaires.

«On en voit depuis trois ou quatre ans, avant on n'en voyait jamais. On voit que le marché se développe aux Etats-Unis, à Hong-Kong et en Asie. La kétamine est un marché en expansion», a encore regretté Pol Meuleneire.

«En 2022, nous avons saisi près de six tonnes de drogues à l'aéroport», a ajouté de son côté Florence Angelici, porte-parole du service public fédéral des finances du royaume.

«Cela circule partout dans le monde. Aujourd'hui, les gens peuvent commander en ligne sur le ''dark web'' en quelques clics et faire livrer à leur domicile», a-t-elle déploré. Les faux lapins en chocolat interceptés au terminal de fret de l'aéroport de Bruxelles avaient été emballés et postés en Belgique dans un colis à destination de Hong Kong.