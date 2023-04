États-Unis : innocenté en 2021 d'un crime qu'il n'avait pas commis, un homme à nouveau accusé de meurtre

Condamné à tort en 2012 pour meurtre et innocenté en 2021, Lydell Elliott Grant, est à nouveau accusé d’avoir tué un homme le 6 avril dernier, à Houston aux Etats-Unis.

Il devra à nouveau faire face à la justice. Lydell Grant, un homme de 46 ans originaire de Houston aux Etats-Unis, est de nouveau accusé de meurtre depuis le 6 avril dernier, alors qu’il était sorti de prison en 2021, condamné à tort pour assassinat.

En effet, Lydell Grant est accusé d’avoir tué Edwin Arevalo, 33 ans, le 6 avril dernier au soir, après une collision entre deux véhicules. D’après le communiqué de la police de Houston (Texas), le suspect serait sorti de la voiture, aurait tiré mortellement sur la victime et se serait enfui.

UPDATE: Lydell Elliott Grant, 46, is now in custody and charged with murder in Thursday night's (April 6) fatal shooting of a man at 13000 Hiram Clarke Rd.





— Houston Police (@houstonpolice) April 8, 2023

Quelques heures plus tard, Lydell Grant a été arrêté, inculpé pour meurtre et placé en détention. Il pourrait sortir en prison en attendant son procès, s’il était en mesure de verser un million de dollars.

Mais avant cette affaire, Lydell Elliott Grant a connu huit années de souffrance derrière les barreaux, pour un crime qu’il n’avait pas commis. Il a été condamné en 2012, pour avoir tué Aaron Scheerhoorn, 28 ans, poignardé à la sortie d’un bar de Houston.

A l’époque, six personnes avaient témoigné contre lui, connu alors sous son nom de rappeur Dello Da Rude. Écopant d’une peine de prison à vie, il avait fait appel deux ans plus tard, en espérant obtenir gain de cause grâce à ses études de droit faites en prison.

Il aura fallu attendre 2018, pour que l’affaire soit relancée par The Innocent Project, une organisation américaine à but non lucratif et fondée par l’un des avocats du célèbre O. J. Simpson, Barry Scheck. Ayant pour but de défendre les personnes condamnées par erreur, l’organisation s’est basée sur les résultats ADN ne correspondants pas au condamné et non sur les dires des témoins.

Ainsi, The Innocent Project a réussi à prouver que non seulement il ne s’agissait pas de Lydell Grant, mais qu’en plus ils étaient parvenus à identifier le véritable meurtrier grâce au fichier d’empreintes génétiques du FBI : Jermárico Carter, un homme de 41 ans.

La justice a alors fini par mener de nouveaux tests génétiques, confirmant chaque découverte. En 2019 finalement, Lydell Grant a été libéré sous caution et un mois plus tard, le véritable tueur a avoué les faits. Cette affaire, ayant suscité un vif émoi dans le pays, avait contraint la police de Houston à lui présenter des excuses.