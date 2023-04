Le Dalaï-lama présente des excuses après avoir demandé à un jeune garçon de lui «sucer la langue»

Le Dalaï-lama a présenté ses excuses ce lundi 10 avril, quelques semaines après avoir demandé à un garçon de lui «sucer la langue» à l'occasion d'une audience dont une vidéo a émergé sur les réseaux sociaux.

Une attitude qualifiée de «dégoûtante» et «malsaine». Le Dalaï-lama, chef spirituel tibétain, s’est excusé ce lundi 10 avril auprès d’un enfant d'une dizaine d'années. Il avait provoqué l’indignation générale après la publication d'une vidéo sur les réseaux sociaux, le montrant en train de demander au petit garçon de lui «sucer la langue» lors d’une audience.

«Sa Sainteté souhaite présenter ses excuses au garçon et à sa famille, ainsi qu'à ses nombreux amis à travers le monde, pour la peine que ses paroles ont pu causer», est-il écrit dans un communiqué publié sur son compte Twitter officiel. «Sa Sainteté taquine souvent les personnes qu'elle rencontre de manière innocente et ludique, même en public et devant les caméras. Il regrette cet incident».

Il lui avait demandé un câlin

La séquence en question a été tournée le 28 février dernier, à l’occasion d’une audience du chef spirituel à McLeod Ganj, un quartier de la banlieue de Dharamsala, dans le nord de l'Inde, où il vit en exil depuis l'échec du soulèvement tibétain de 1951 contre le pouvoir chinois.

En regardant la vidéo, on peut y voir un petit garçon se dirigeant vers le Dalaï-lama, lui réclamant un câlin. C’est alors que le chef spirituel l’a embrassé sur la bouche, créant un certain malaise chez l’enfant, et lui réclamant par la suite de lui «sucer la langue», avant de la lui tirer, provoquant l'hilarité de l'assemblée.

Plusieurs internautes ont ainsi vivement réagi sur les réseaux sociaux, qualifiant son attitude de «dégoûtante» et d'«absolument malsaine». «Qu'est-ce que je viens de voir ? Que doit ressentir cet enfant ? Répugnant», a estimé Rakhi Tripathi, un abonné de Twitter.

«Je suis totalement choquée de voir le #DalaiLama s'afficher ainsi. Par le passé également, il avait dû s'excuser pour des commentaires sexistes. Mais dire : ‘Maintenant suce ma langue’ à un petit garçon, c'est dégoûtant», a écrit Sangita, également abonnée de Twitter.

Ce n’est pas la première fois que le Dalaï-lama fait face à une polémique. En effet, en 2019, il avait également dû s’excuser après avoir déclaré sur la chaîne BBC que pour qu’une femme puisse un jour lui succéder, il faudrait qu’elle soit «séduisante».