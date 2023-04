«Mort aux juifs, Mort à Israël» : une manifestation pro-palestinienne vire au déchaînement de haine antisémite

Des chants et des slogans clairement antisémites, ponctués de menaces de mort, ont été scandés lors d'une manifestation pro-palestinienne organisée à Berlin en Allemagne, samedi 8 avril.

Des paroles menaçantes et angoissantes qui ont réveillé de vieux fantômes et suscité l'indignation en Allemagne. Samedi 8 avril, plus de 300 personnes se sont rassemblées à Berlin, lors d'une manifestation pro-palestinienne, qui a dégénéré en déferlement de haine antisémite.

Dans une vidéo diffusée par le collectif Democ, qui se présente sur son site comme une «association de journalistes, de scientifiques et de professionnels des médias qui observent, documentent et analysent les mouvements antidémocratiques», on peut ainsi entendre des dizaines de manifestants crier «Mort aux Juifs» ou encore «Mort à Israël».

Dans la même séquence, relayée par ailleurs par plusieurs médias allemands comme l'hebdomadaire Die Zeit ou le quotidien Tagesspiegel, on entend également certains des participants rendre hommage aux «Brigades Qassam», une branche armée du mouvement islamiste palestinien du Hamas, considérée comme une organisation terroriste par l'Union européenne et les États-Unis. En France, la vidéo a également été relayée par Simone Rodan-Benzaquen, la directrice Europe de l'American Jewish Committee, une association américaine de défense des droits des personnes de confession juive.

Mort aux Juifs ! Mort à Israël !« Environ 300 personnes ont manifesté hier à Berlin. #Antisemitisme pic.twitter.com/oH9BRRULnu — Simone Rodan-Benzaquen (@srodan) April 9, 2023

Selon Democ, la police présente sur place n'est pas intervenue à la suite de ces messages haineux. Elle était pourtant, semble-t-il, épaulée par des interprètes.

Les politiques exhortés à agir

Les autorités policières ont pour autant condamné les faits. Dans un message posté depuis son compte Twitter, le vice-président fédéral du syndicat de la police, Manuel Ostermann, a ainsi appelé à une action cohérente et demandé des sanctions de la part des responsables politiques.

#Antisemitismus muss in Deutschland mit allen rechtsstaatlichen Mitteln bekämpft werden. Die Demo in Berlin ist erneut ein Bild der Schande. Es muss Schluss sein mit rhetorischer Betroffenheit. Wir brauchen jetzt konsequentes Handeln. #b0804 — Manuel Ostermann (@M_Ostermann) April 9, 2023

«L'antisémitisme doit être combattu en Allemagne par tous les moyens légaux. La manifestation de Berlin est à nouveau une image de honte. Il faut mettre un terme à la consternation rhétorique. Nous avons besoin d'une action cohérente maintenant», a plaidé le responsable, demandant dans un autre tweet, ce lundi 10 avril, à «l'autorité politique de sévir».

Cette manifestation intervient dans un contexte de grande tension en Israël, où deux attentats ont été perpétrés à Tel Aviv, et à Efrat en Cisjordanie, ainsi que des frappes israéliennes dirigées contre la Syrie, faisant suite notamment à des heurts dans l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa dans la nuit de mardi à mercredi et en réponse à des tirs de roquettes venus du territoire syrien.