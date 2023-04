Chine : un premier décès de la grippe H3N8 enregistré

L’Organisation mondiale de la Santé a déclaré ce mardi 11 avril que la Chine lui avait notifié la mort d’une patiente atteinte de la grippe H3N8. Une première mondiale.

La Chine a enregistré le décès d’une femme de 56 ans, infectée par la grippe aviaire H3N8. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS), qui a dévoilé l’information ce mardi, a indiqué qu’il s’agissait du premier cas connu de décès de ce type de grippe.

Selon ses informations, la maladie s’est déclarée chez cette patiente le 22 février 2023, et elle est décédée. Elle présentait «de multiples pathologies sous-jacentes», et avait «des antécédents d’exposition à des volailles vivantes avant l’apparition de la maladie, et des antécédents de présence d’oiseaux sauvages autour de son domicile.»

Le Centre provincial de contrôle et de prévention des maladies de Guangdong, en Chine, n’a pas apporté davantage de précisions sur les circonstances de ce décès. L’OMS a indiqué qu’aucun des proches de cette femme n’a développé l’infection ni aucun symptôme.

Par ailleurs, des échantillons ont été prélevés au domicile de la femme décédée, ainsi qu’au marché où elle s’est rendue avant l’apparition des symptômes, et que les résultats se sont avérés positifs à la grippe A pour les échantillons pris dans le marché.

TROIS cas de transmission à l'homme dans le monde

«Toutefois, on ne sait toujours pas quelle est la source exacte de cette infection (…) Pour mieux comprendre le risque actuel pour la santé publique, il est nécessaire d'obtenir davantage d'informations à partir d'enquêtes menées chez l'homme et chez l'animal», a indiqué l’organisation dans un communiqué.

Il s’agit du troisième cas connu d’infection humaine de la grippe H3N8, un sous-type de la grippe A, endémique chez les oiseaux, les chevaux ou encore les chiens. Les deux cas précédents avaient également été recensés en Chine, en avril et mai 2022.

L’OMS s’attend à ce que d’autres cas de contamination chez l’homme soient détectés sporadiquement à l’avenir, car le virus de la grippe aviaire continue de circuler parmi des populations de volailles. Cependant, l’organisation indique que les risques de transmission durable interhumaine restent faibles.